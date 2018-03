El exdirector del BdE critica las ayudas a Bankia: "Goirigolzarri se cubrió las espaldas"

Más allá de los gobernadores y subgobernadores del Banco de España, si hay un supervisor con conocimiento de lo que pasó durante la crisis ése es Jerónimo Martínez Tello. El primer directivo de Supervisión del Banco de España y el Fondo de Reestructuración (Frob) durante la crisis ha comparecido hoy en la Comisión de la crisis del Congreso, cuestionando de nuevo las ayudas públicas que recibió Bankia.

"Sigo creyendo que hubiera sido suficiente con 13.000 millones más unos 3.000 de apoyo temporal", ha apuntado, frente a los 19.000 millones que acabó recibiendo, más los 4.465 millones de las preferentes inyectadas previamente.

Martínez Tello ha apuntado a Economía como responsable, porque "el problemón" surgen cuando dimitió Rodrigo Rato estando la pelota sobre el tejado del ministro Luis de Guindos.

"Con la entidad abierta en canal estabamos viendo si entraba o no Goirigolzarri. Era el mejor que podía venir. Pero con el banco así, te quieres cubrir las espaldas, ya que la responsabilidad era para él", ha añadido.

Correos

El supervisor ha mirado hacia otro lado respecto a los correos de la inspección de Bankia: "A mí no me llegaron. Y en ninguno se dice que Bankia fuera inviable, sino BFA". Aquí, Martínez Tello ha cometido un posible error al señalar que no se habló de inviabilidad del grupo hasta 2012, cuando hay correos que lo apuntaban en abril de 2011, como adelantó este medio.

Martínez Tello también ha cuestionado las reformas de 2012, los conocidos como decretos Guindos. "En 2012 ya estaba hecha casi toda la reestructuración, sólo había que dar un nuevo toque de saneamiento debido a la segunda recesión", ha manifestado el exdirectivo del Banco de España.

El supervisor ha defendido que no hubiera un manguerazo al comienzo de la crisis, ya que "la estrategia del shock" podría haber impactado hasta a Santander.