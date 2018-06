Ferrovial, FCC o Acciona se rebelan contra Legaz por su gestión de los concursos de limpieza de AENA

La llegada de Jaime García-Legaz a la presidencia de AENA está cambiando muchas cosas en el operador aeroportuario. Algunas de ellas podrían revertirse si se confirma la salida de la presidencia que se anunció este mismo viernes, pero no cabe duda de que el economista liberal Legaz ha dejado su impronta en los pocos meses que ha estado como presidente del operador aeroportuario público.

La asociación Aspel, que engloba a las grandes empresas del sector (Acciona Service, Eulen, FCC Servicios Ciudadanos, Ferrovial Servicios, Ilunion, Ingesan-OHL, Grupo Norte o Valoriza-Sacyr) que suponen el 50% del sector se ha rebelado contra las condiciones impuestas por AENA. Su presidente, Juan Díez de los Ríos, ha culpado directamente a García-Legaz de incumplir su palabra: "Nos prometió que fijaría precios de salida razonables en las licitaciones y que se realizarían cribas previas en los procesos de contratación más importantes para expulsar de los concursos a aquellos candidatos que no cumplan con el nivel técnico mínimo". Sin embargo, aseguran que no lo ha cumplido.

En declaraciones a este diario, el representante de la patronal asegura que, al igual que ha ocurrido con las licitaciones de seguridad privada, donde Prosegur se bajó del barco al considerar inaceptables las condiciones de AENA, las empresas de limpieza le pidieron a Legaz que no provocara bajas temerarias en los concursos. Pero el operador ha seguido utilizando el método de subasta electrónica, que es mucho más rentable para ellos a pesar de que contraviene, aseguran, "la ley de contratos del sector público. AENA está pasando por alto las recomendaciones de Bruselas y los límites que impone la nueva normativa a la utilización de este método de licitación".

Sin embargo, esta premisa sigue sin llevarse a cabo,

