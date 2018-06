Nuevos competidores entran en el mercado de e-commerce de alimentos atraídos por su potencial

El mercado de e-commerce español vive un momento de cambio en el que aparecen agentes nuevos mientras los principales se preparan para captar más mercado. Todo está por hacer en realidad, dado que el país tiene una de las tasas de compras de gran consumo por internet más bajas de Europa. Uno de estos nuevos agentes es Tovlibox, un marketplace que busca un nicho de mercado muy específico: las compras en formatos de gran tamaño o número.

Mamuka Markhulia, abogado ruso con experiencia en el sector tabaquero (como asesor de Japan Tobacco) y en retail, es el inversor detrás de esta apuesta que pretende trasladar, salvando las distancias, parte del modelo de Costco al negocio digital. "En España no hay ventas de gran tamaño o de gran cantidad como sí hay en Estados Unidos. Makro o Costco no están disponibles en todas las ciudades pero nosotros sí que lo estaremos". Su objetivo es "ahorrar tiempo y también ahorrar en el precio de lo que compres".

Costco, una empresa con un modelo en cierto modo parecido (vender en grandes formatos) no está funcionando muy bien en España debido a que no hay cultura de adquirir grandes compras, ni tampoco muchas familias numerosas o espacio suficiente en las viviendas para ello. Pero Tovlibox no quiere pensar en copiar su modelo de mercado sino también orientarse hacia "pueblos donde no hay posibilidad de adquirir ciertas cosas, empresas o comunidades donde se puedan hacer compras conjuntas o colaborativas". Las ventajas medioambientales de llevar grandes envíos a la vez serán grandes, consideran.

Para final de año la compañía tiene previsto facturar 1 millón de euros a final de 2018 y 4 a finales de 2019, todo ello con una inversión "antes de lanzamiento" de apenas 200.000 euros. Puede parecer muy poco, pero Markhulia certifica que habrá más inversión durante el año.

Todo externalizado

"Tenemos un negocio que ya es rentable. Nuestro modelo de negocio es lo que los americanos llaman 'lean & mean'. Con un gran control de costes, podemos enviar gratis a partir de 59 euros, no tenemos ningún tipo de subscripción, y es por esto que nos aseguramos que con los precios que tenemos somos rentables. No quiero desvelar nuestros porcentajes de rentabilidad pero alcanzaremos el break-even a principios del año que viene. Creo que es un objetivo realista porque estamos orientados a un nicho que nos lo permitirá".

La externalización es la base de este modelo de negocio. Con un almacén principal en Tres Cantos (Madrid) propiedad de ELC Logistics, proveedor de empresas como Media Markt y almacena y distribuye los productos que se adquiren a través de Tovlibox. "Construimos una relación de largo plazo con nuestros partners, como el mercado de e-commerce está creciendo mucho, los proveedores quieren hablar con negocios más pequeños, no es que sólo quieran ir a los grandes sino que están interesados en tener más y más clientes. Por supuesto tienen que creer en tu modelo de negocio pero la combinación de los dos factores"

Entrega en 2 o 3 días

Dado que son entregas grandes y de paquetes pesados, la entrega se podrá realizar "entre 2 y 3 días" en todas partes del país y con el mismo coste en las ciudades o en pueblos. "Tendremos un ticket medio superior al de otros supermercados pero porque buscamos cantidades grandes