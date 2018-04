¿Cuánto vale un bolívar? Depende si lo calcula Meliá, Telefónica o BBVA

El caos social, económico y político que vive Venezuela tiene su reflejo en el valor de la moneda del país, el bolívar. El desparrame es de tal calibre que las compañías extranjeras presentes en el mercado venezolano hacen cábalas a la hora de estimar el valor de su negocio y traducirlo en dólares o euros.

La complejidad del sistema cambiario en Venezuela hace prácticamente inviable aportar un valor determinado, y las multinacionales optan por realizar sus propias estimaciones. Los grupos españoles Meliá, Telefónica y BBVA aportan valoraciones diferentes sobre el bolívar y su traducción en dólares o en euros tratando de transmitir la imagen más real posible. El grupo hotelero estima un tipo de cambio de 31.526,65 bolívares por dólar; Telefónica, 36.115 bolívares por dólar; y BBVA, 18.181 bolívares por euro.

No solo eso. Las compañías se ven obligadas incluso a calcular la tasa de inflación del país, ante la ausencia de datos oficiales. De esta forma, mientras que Meliá habla de una inflación en 2017 en Venezuela del 2.350%, BBVA estima que la tasa de inflación el pasado año se incrementó un 800%, y Telefónica un 2.874,1%.

Meliá calcula que ha habido una devaluación de la moneda venezolana del 4.578% en 2017

"Durante el ejercicio 2017, y debido a la compleja situación económica y política que atraviesa Venezuela, la compañía considera que los distintos tipos de cambio oficiales no reflejan la realidad económica del país y, por tanto, ha tomado la decisión de estimarinternamente el tipo de cambio más apropiado para la integración de los estados financieros de sus filiales venezolanas", explica Meliá en su último informe financiero anual.

La cadena hotelera española estima un tipo de cambio calculado en base al último tipo de cambio oficial de 2014, actualizado por la inflación correspondiente en cada ejercicio a partir de entonces. De esta actualización, Meliá obtiene un tipo de cambio a cierre de ejercicio de 31.526,65 bolívares por dólar, una devaluación de 4.578% con respecto al ejercicio anterior.

La inflación considerada por el grupo español para este cálculo en el ejercicio 2017 ha sido del 2.350%, 450% en 2016. "Dichas estimaciones están basadas en estudios soportados por expertos independientes, dado que no hay cifras oficiales publicadas al respecto desde 2015", señala la compañía, y añade que continuará "evaluando la situación política y económica del país, para adoptar cualquier modificación en el tipo de cambio que le resultase aplicable para la consolidación de sus dependientes venezolanas".

Telefónica, que el pasado año fue señalada por la dictadura venezolana por supuestamente haber alentado las protestas en el país, indica que periódicamente evalúa la situación de la economía y las "circunstancias particulares de sus operaciones en Venezuela" para determinar el tipo de cambio.

Existe una desviación significativa entre la evolución de los tipos de cambio oficiales y la inflación, advierte Telefónica

"A lo largo de 2017, la crisis económica y política en Venezuela se ha acentuado de forma significativa, y esta situación ha provocado un incremento sustancial en la tasa de inflación", explica la operadora española. Sin embargo, añade, "los tipos de cambio oficiales no han acompañado dicho movimiento, lo cual genera que no sean representativos del valor de la divisa venezolana y, por tanto, no reflejan la pérdida real de poder adquisitivo de la moneda".

La compañía presidida por José Maria Álvarez Pallete indica que en mayo de 2017 se publicó un nuevo convenio cambiario que establecía un sistema de subasta de divisas con bandas de fluctuación limitadas. En enero de 2018 se ha publicado otro convenio cambiario que establece un nuevo mecanismo de subasta, y a raíz del mismo, el tipo de cambio resultante de la primera subasta ha sido de 30.988 bolívares por euro.

"Las deficiencias estructurales de este mecanismo (profundidad y transparencia insuficientes) apuntan a que seguirá existiendo una desviación significativa entre la evolución de los tipos de cambio oficiales y la inflación", advierte Telefónica.

En este contexto, el grupo español ha determinado "necesario estimar un tipo de cambio que se ajuste a la evolución de la inflación en Venezuela y que contribuya a reflejar de forma adecuada la situación económico-financiera y patrimonial de sus filiales venezolanas en la elaboración de los estados financieros consolidados del Grupo".

BBVA emplea a más de 4.000 personas en Venezuela

La metodología aplicada por Telefónica ha consistido en tomar un tipo de cambio de partida -considerado representativo por su mayor aproximación entre el tipo de cambio oficial subastado, los tipos alternativos existentes y los tipos obtenidos aplicando metodologías macroeconómicas- y actualizarlo por las tasas de inflación utilizadas por la compañía para Venezuela (2.874,1% de enero a diciembre de 2017, 511,1% de enero a diciembre de 2016).

De esta forma, el tipo de cambio utilizado a 31 de diciembre de 2017 por Telefónica asciende a 36.115 bolívares por dólar.

Desde el 31 de diciembre de 2015, BBVA considera que el uso de los tipos de cambio oficiales en Venezuela no refleja la imagen fiel de la situación financiera de las filiales del banco en el país. La entidad financiera ha utilizado en la conversión de los estados financieros de sus sociedades en Venezuela un tipo de cambio estimado que ascendió a 18.181 bolívares por euro en el año 2017.

"Estos tipos de cambio han sido calculados teniendo en consideración la evolución de la inflación estimada en Venezuela ante la ausencia de datos oficiales publicados (800%, 300% y 170% a 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, respectivamente)", explica el banco presidido por Francisco González.

BBVA, que emplea a más de 4.000 personas en Venezuela, registró el pasado ejercicio una pérdida de 13 millones en el país "derivado del ajuste de la inflación por la posición monetaria neta".