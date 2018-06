El arancel a la aceituna enfanga la batalla entre Dcoop y Deóleo en Estados Unidos

El esperado nuevo arancel a la aceituna negra española aprobado por el gobierno de Donald Trump esta semana pasada llega en un momento crítico para las aceiteras españolas que operan en Estados Unidos. Y su efecto ha llegado mucho más allá que al pequeño sector de la aceituna de mesa al que supuestamente afectaba. Hay en el sector quien de forma anónima ha corrido la voz de que realmente la primera cooperativa española, Dcoop, ha tenido algo que ver en que Washington tomara esta medida. Y en Deóleo se cree, tal y como manifestó su CEO Pierluigi Tosato, que de seguir así podría ocurrir lo mismo con un sector mucho más relevante para el campo español: el aceite de oliva.

Precisamente el arancel llega apenas unos meses después de que la marca Pompeian, propiedad de Dcoop y de los marroquíes Devico, haya adelantado al que venía siendo líder del mercado en Estados Unidos, la marca Bertolli de Deóleo, durante el primer trimestre del año. La empresa controlada por el fondo CVC llevaba muy a gala tener la marca más vendida en los Estados Unidos.

En algunos ámbitos se está difundiendo que la culpa del arancel la tendría en parte Dcoop, porque está compitiendo en Estados Unidos con precios muy bajos, lo que pone de los nervios a los productores californianos, que habrían pedido ayuda a Trump contra esta competencia. En cierto modo esto es lo que ha pasado con la aceituna: dos empresas norteamericanas demandaron a los productos españoles alegando que estaban subvencionados por la PAC y por tanto podían ser más baratos. El resultado ha sido el arancel.

"Intoxicar y desestabilizar"

La tensión entre ambas compañías se ha acrecentado desde que libran a muerte la batalla en Estados Unidos, el país donde más esperanzas tienen tanto una como otra. Sin embargo, Dcoop rechaza tener responsabilidad en el arancel ya que a ellos, aseguran, tambén les afectan.

En Dcoop aseguran que tienen precios más bajos porque "somos más competitivos al no tener que pagar deudas"

La cooperativa presidida por Antonio Luque tiene muy claro que está siendo blanco de críticas porque ha conseguido arrebatar el primer puesto en el mercado a un competidor. "Estamos adelantando a las marcas de Deóleo y parece que nos quieren intoxicar y desestabilizar por ello", consideran en Dcoop. De igual modo niegan que tengan una táctica de bajar precios y señalan que su ventaja respecto a su competidor es que "si somos más competitivos es porque no tenemos que pagar deudas, pensamos que es preferible darle salida a la producción que tenemos a que se vendan unos pocos litros a más alto precio".

La cooperativa con sede en Estepona no forma parte de la patronal Asoliva (empresas aceiteras) ni de Anierac (industriales envasadores y refinadores), con quien "no compartimos ni los objetivos ni el planteamiento, y como no lo compartimos no estamos con ellos. Somos competencia de esos envasadores. Se nos ha acusado incluso de manipular el PoolRed (sistema de precios de aceite de oliva) cuando evidentemente no tenemos capacidad para ello", dicen en la cooperativa. Lo que pasa, aseguran, es que Pompeian vende más aceite que Bertolli en Estados Unidos, "y eso duele".

En Deóleo rechazan estar detrás de estas acusaciones que culpan a Dcoop de haber provocado al 'arancelazo', pero inciden en la idea de que su política puede ser muy dañina a largo plazo para todos los exportadores españoles. Si hay una diferencia muy grande con los precios de los californianos, ostensiblemente más altos que los españoles, se podría poner en el radar el aceite de oliva y hacerle pasar por un arancel similar al de la aceituna de mesa. "Los precios bajos no favorecen a nadie", consideran.