Barclays pagará 2.000 millones de dólares en EEUU por las hipotecas basura

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este jueves que la entidad bancaria inglesa Barclays ha aceptado pagar una multa de 2.000 millones de dólares a las autoridades del país norteamericano por la venta de bonos respaldados por hipotecas basura en el periodo de tiempo de 2005 a 2007.

Ha sido la Justicia estadounidense la que ha asegurado que el banco británico engañó a inversores sobre la calidad de los préstamos que ofrecían, recogen en un comunicado. Barclays provocó “miles de millones de pérdidas a los inversores” con este tipo de prácticas. Todo esto producido anteriormente a la crisis económica de 2008.

