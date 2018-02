Por qué durante la noche baja la velocidad de Internet

La velocidad de conexión a Internet de los hogares españoles no es nunca la que firman en el contrato que les liga con las compañías de telecomunicaciones. No hay un compromiso en firme. No están obligados a hacerlo.

Así las cosas, la fibra óptica es mucho más fiable en este sentido. Las conexiones con esta tecnología, técnicamente denominada FTTH, otorgan más velocidad y estabilidad en la conexión. Superan con mucho al ADSL, en peligro de extinción en virtud de la fibra. Es una tecnología que permite ofrecer más servicios al cliente -y por tanto generar más ingresos al operador- y que es la que ya se ofrece por defecto en los paquetes convergentes porque permite soportar todos estos servicios sin problemas.

Sin embargo, ambas tecnologías experimentan bajadas de velocidad en el mismo momento del día. Los clientes españoles sufren esa ralentización, diariamente, entre las 22:00 y las 23:00 horas de la noche. ¿Por qué?

Los españoles navegamos a una velocidad media de 54Mbps

El ancho de banda, la capacidad y velocidad de transmitir datos depende de diversos factores o condiciones: especificaciones de los equipos con los que se accede a Internet, climatología, calidad de fabricación de la red... Dos de los más reseñables son, quizás, la lejanía de la central desde la que la señal se transmite al hogar -a mayor espacio entre un punto y otro menor ancho de banda- y la saturación de la red.

Este último punto viene determinado por la cantidad de personas que trata de conectarse a Internet al mismo tiempo -y del peso de los contenidos a los que acceden-. Es justo ese el motivo de que todos, absolutamente todos los grandes operadores españoles reflejen un descenso en la velocidad de conexión, que repercute directamente en la navegación de sus clientes.

Atascos en carretera e Internet

Pensemos en la velocidad media a la que circulan generalmente los coches españoles dentro de una gran ciudad. ¿Circulan siempre a la misma velocidad? No. A primera hora de la mañana y a media tarde la congestión hace que se generen atascos, descendiendo la velocidad a la que los vehículos se mueven por la calzada.

Lo mismo sucede con esas 'autopistas' o cables que forman la red capilar que lleva Internet al hogar. Durante el día la mayoría de los españoles trabaja. Durante la noche, después de cenar, es cuando nos conectamos a Netflix, navegamos por Internet, vemos Youtube, escuchamos música online... Este aluvión de tráfico es el que provoca la ralentización.

Una situación que refleja la compañía francesa de test de velocidad nPerf, quien ha publicado recientemente un estudio que abarca el segundo semestre de 2017 y se centra en Movistar, Orange, Vodafone y MásMóvil. Como ya hemos comentado, todas las compañías se ven forzadas a reducir la velocidad de conexión entre las 22:00 y las 23:00.

MásMóvil, la red con más velocidad

El operador de telecomunicaciones con la velocidad media de bajada más alta según el informe es MásMóvil, con 73,21Mbps. El informe destaca de todas formas que la compañía presta principalmente su servicio en grandes ciudades y tiene muchos menos clientes que su competencia.

Movistar se sitúa en segundo puesto del ranking, con 56,17Mbps, por delante de Orange, con 54,25Mbps. Cierra la lista Vodafone, con 48,05Mbps. En cuanto a la velocidad media en nuestro país, se ha fijado en los 54,27Mbps.

Para la realización del estudio se han realizado más de medio millón de pruebas en las conexiones de clientes españoles de las compañías de telecomunicaciones citadas en este artículo.