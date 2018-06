El atropello mortal de un Cabify en Barcelona desata la indignación del colectivo taxista

"Hace un ratito en Serrano Eduardo Dato (se ve la foto del accidente en el whatsApp). Afortunadamente el motorista está bien. ¿Cuál es la proporción de VTCs implicados en todos los accidentes de la ciudad? Tienen que acudir policía, Samur y ¿eso quién lo paga?"

Este es uno de los cientos de mensajes de taxistas, especialmente de Madrid y Barcelona, están emitiendo estas últimas semanas por las redes sociales y sus canales propios de WhatsApp.

Los conductores intentan demostrar que los vehículos de VTCs tienen más accidentes y más graves que los taxis habituales.

En los últimos meses hemos visto coches volcados, atropellos, alcances contra vehículos aparcados e incluso una furgoneta Mercedes colgada de un árbol a punto de caer por un barranco.

Este último viernes una mujer murió atropellada por un VTC en la calle Aragón de Barcelona. La policía investiga el suceso.

Uno de los mensajes que se han podido leer en las redes decía: “primer accidente mortal de un Cabifly por saltarse un semáforo en Aragón/Casanova descanse en paz la chiquilla de la moto. No nos cansaremos de decir que no son conductores profesionales, que no paran de cometer infracciones, que están poniendo en peligro la seguridad de las personas, ya está bien de que nadie haga nada con esto. La primera familia destrozada por una negligencia de una persona no profesional, llevar personas no es un juego joder”.

Desde algunas asociaciones de taxistas se afirma que los conductores rebasan en muchas ocasiones las doce horas de trabajo, algo que niegan las empresas de VTC, lo que resta seguridad a los viajes.

La violencia entre los pilotos de los dos grupos de conductores no ha parado, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo que impedía el reparto de más licencias de VTC.

Los conductores de taxis llaman a los de VTC “cucarachas”, mientras que los de las VTC que tienen prohibido dirigirse a los taxistas les llaman “ratas”.