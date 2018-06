El fondo Warburg Pincus y el ex ceo de Santander Javier Marín compran Self Bank a Société Générale

El fondo estadounidense de capital privado, Warburg Pincus, en asociación con el exconsejero delegado de Santander, Javier Marín, ha adquirido Self Bank (Self Trade Bank) a Société Générale, convirtiéndose así en el único accionista del banco digital. Esta operación, de la que no fueron revelados los términos económicos, es el resultado de la apuesta del fondo de inversión por España, su sector financiero y el potencial con el que cuenta Self Bank en el país.

Según ha asegurado Self Bank en una nota sobre el cambio de accionariado, está operación no tendrá ningún impacto para los clientes, ya que continuará siendo un banco español cuyos fondos están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos y seguirá siendo supervisado por el Banco de España.

"Los clientes pueden seguir utilizando sus tarjetas de débito y crédito y hacer uso de la mayor red de cajeros del país sin ningún coste", ha indicado el banco online. De hecho, Self Bank ha señalado que esta transacción redundará "positivamente" en los clientes y le permitirá beneficiarse de "la solidez y la experiencia de uno de los fondos de inversión líderes a nivel internacional, así como de la experiencia y conocimiento del mercado de Javier Marín".

"Con una amplia oferta de productos y servicios, liderazgo digital y un galardonado servicio al cliente, Self Bank se presenta como una plataforma convincente para el crecimiento futuro en el mercado español de gestión patrimonial", ha precisado el director para Europa de Warburg Pincus, Dan Zilberman.

"Nos complace asociarnos con Marín, cuya amplia experiencia en los sectores español de gestión patrimonial y bancaria será de gran valor, ya que permite atraer a los principales asesores financieros y clientes españoles", ha continuado.

De su lado, Marín ha señalado que espera trabajar "estrechamente" con el equipo de Warburg Pincus y la administración de Self Bank para capitalizar la "sólida" base del banco online y posicionar a la entidad hacia un "nuevo capítulo de crecimiento".

Warburg Pincus

Warburg Pincus, fundado en 1966, es un fondo de inversión global enfocado en inversiones en crecimiento, cuenta con más de 44.000 millones de dólares en activos de capital privado bajo gestión y una cartera activa de más de 160 compañías, diversificadas por etapas, sectores y geografía. Además, gestiona 17 fondos que han invertido más de 67.000 millones de dólares.

Javier Marín Romano cuenta con casi 25 años de experiencia en servicios bancarios y financieros españoles, pues ha desempeñado diversos cargos en Banco Santander desde 1991, incluyendo el presidente de Banif en 2001 y el de director y consejero delegado del banco rojo desde 2013 hasta 2015. También fue director de Banca Privada Global, División de Gestión de Activos y Seguros.