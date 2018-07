Los trabajadores de Ford Acciona FS inician una huelga indefinida

Los trabajadores de la contrata de logística y mantenimiento de la multinacional Ford en la factoría de Almussafes, Acciona FS, iniciarán este domingo, a las 22 horas, un paro indefinido para exigir "estabilidad" e incrementos salariales que acaben con los recortes del último convenio colectivo.

Según ha informado el sindicato CGT-PV en un comunicado, tras la celebración del Tribunal de Arbitraje Laboral en dos sesiones (el miércoles 27 y jueves 28 de junio, quedó suspendido hasta el lunes 2 de julio), el comité de empresa de Acciona Facility Services ratificó la huelga indefinida.

La representación laboral de los 550 empleados que integran la plantilla, -el comité está integrado por CGT, UGT y CCOO- informa de que Acciona "no ha querido garantizar" que no habrá despidos en 2019, por lo que la exigencia de estabilidad "no ha sido mínimamente atendida".

En cuanto a la demanda de incrementos salariales, la dirección de Acciona ofreció aumentos aplicables a 2016, 2017 y 2018, que los trabajadores consideran "muy insuficientes" y sin retroactividad para 2019, así como una subida del 1,6 por ciento en el año 2020.

La sección sindical de CGT califica la propuesta de "broma de mal gusto, máxime cuando los puestos de trabajo no están asegurados para dentro de un año tal y como despejó el primer punto de la negociación".

El comité de empresa mantiene por tanto la convocatoria de huelga indefinida en Acciona FS y llama a los trabajadores a concentrarse este domingo, una hora antes del inicio del paro, en la puerta principal de la factoría.