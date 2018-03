Trabajadores de Endesa protestan ante la embajada italiana para denunciar el "saqueo" de Enel

Trabajadores de Endesa, compañía de energía propiedad del grupo italiano Enel, en el que tiene participación el Estado de ese país, se han manifestado hoy ante la Embajada de Italia en Madrid para protestar por el vaciamiento que dicen que está haciendo Enel de Endesa.

Delegados sindicales, trabajadores y jubilados procedentes de Andalucía, Galicia, País Vasco, Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura han participado en la protesta, en la que también ha estado el secretario general de UGT, José María Álvarez.Los representantes sindicales han sido recibidos por el embajador italiano, Stefano Sannino, quien se ha comprometido a trasladar el manifiesto que le han entregado al presidente de Endesa, Borja Prado, a los consejeros del grupo Enel y al Gobierno italiano.Álvarez ha denunciado el "saqueo" que está sufriendo Endesa, que ha calificado de "incompatible" con una empresa que tiene que desarrollarse y cumplir con sus obligaciones con los trabajadores y los consumidores invirtiendo para mantener un suministro de calidad.

Ha recordado que de Endesa han salido decenas de miles de millones hacia el accionista mayoritario con "la venta de la filial iberoamericana, vía endeudamiento, de Endesa hacia Enel" y ha dicho que no se puede permitir que el grupo italiano continúe achatando a Endesa con el cierre de algunas de sus centrales térmicas, al tiempo que ha reclamado un proceso de negociación en que estén presentes los gobiernos de España e Italia.

En el mismo sentido, el responsable estatal de Industrias Extractivas y de Energía de la Federación de Industria de CCOO, Jesús Crespo, ha criticado que Enel, en lugar de crear riqueza y empleo, se olvide del mantenimiento de la empresa.Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Afines de UGT (UGT-FICA), Pedro Hojas, ha dicho que los trabajadores de Endesa están cansados porque se ha pasado de tener una empresa que era la "joya de la corona" en España a lo que la ha convertido Enel, que la ha vaciado de contenido y de inversiones.Por su parte, el secretario general de UGT en Endesa, Manuel Jaramillo, ha manifestado que si Endesa está en manos del Gobierno italiano, es porque los políticos de España lo quisieron así, y ha exigido al Ejecutivo italiano que garantice la continuidad de Endesa, al tiempo que ha acusado a los políticos españoles que miren a otro lado, "mientras Enel está expoliando a Endesa".Por su parte, el secretario general de CCOO en Endesa, José Manuel Falagán, ha indicado que Endesa se puede convertir en una "burbuja del sector eléctrico" porque los italianos "lo único que están haciendo es exprimiéndola al máximo, llevándose los beneficios para Italia y no invirtiendo lo necesario para asegurar el futuro".La protesta coincide con la negociación del V Convenio Marco de Endesa, que se inició en octubre, y en la que los sindicatos han manifestado su desacuerdo con la propuesta de la empresa, que consideran supone un recorte de sus derechos, por lo que el próximo 23 de abril volverán a protestar ante la sede de Endesa, coincidiendo con la celebración de la junta general de accionistas.Fuentes de Endesa han criticado el empeño de la representación sindical por centrar sus criticas sobre Enel, una táctica de presión que consideran no tiene fundamento, ya que es Endesa la compañía española en la que prestan servicios y la que tiene plena competencia en materia de negociación colectiva.Estas mismas fuentes han señalado a Efe que el conflicto se enmarca dentro de las dinámicas habituales de los procesos de negociación de los convenios y han negado que haya un estancamiento en el proceso, pues ya ha habido 17 reuniones.Además, han señalado que la propuesta de la compañía no implica restar derechos ni reducir los salarios de los empleados actuales, pues sólo intenta "modernizar" las condiciones de las nuevas incorporaciones.