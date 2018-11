Tebas abre 'fuego' contra Rubiales: "No podemos gestionar instituciones con intuiciones"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha afirmado que la gestión de la Real Federación Española de Fútbol que dirige el exfutbolista Luis Rubiales (RFEF) "está basada en una estrategia de ataque constante" hacia su institución y hacia ProLiga, en el marco del III Congreso entre estos dos organismos celebrado este sábado en Madrid.

"La gestión está basada en una estrategia de ataque constante a LaLiga y ProLiga. Y vengo a decirlo aquí porque es el foro donde hay que decirlo", comentó Tebas durante la apertura del Congreso, tras un acalorado debate con José Ángel Peláez, responsable de la comisión de Segunda B y Tercera División que tiene la RFEF.

"Estáis atacando la esencia de las competencias de LaLiga. Y si se ataca eso, que es la esencia de lo que repartimos, no me siento a hablar con nadie", aseveró el máximo mandatario de LaLiga. "Nos quieren llevar a la confrontación con el fútbol modesto. Pero yo reitero que el fútbol profesional no va a dejar tirado nunca al no profesional", agregó al respecto.

Tebas insistió en que en el seno de su organismo "no estamos en contra de la Federación", postura que ya ha aclarado "muchísimas veces" en reuniones previas. De hecho, indicó que la RFEF "es la institución más importante del fútbol español".

"Vivimos en una corriente donde el peso de los clubes cada vez es menor, se nos tiene poco en cuenta tanto en el fútbol profesional como en el no profesional", señaló. "Los clubes son la esencia de lo que tiene que ser la competición. Sin ellos, no habría jugadores, ni utilleros ni televisión...", reflexionó.

La pirámide del fútbol se "desestructura"

"Hay que entender la importancia de clubes, por eso fomentamos el asociacionismo de los clubes", recalcó. "Pero recibimos ataques constantes en nuestra forma de ver y trabajar el fútbol. En cambio, otros hacen estrategia de 'propietarismo' sin tener en cuenta la opinión de los clubes", resaltó Tebas.

"No hay que cejar en el empeño del asociacionismo, que es la esencia para que se pueda crecer en el ámbito del fútbol español. Y siempre desde la transparencia y desde las normas de buena gobernanza. Nadie tiene que dar lecciones a nadie de transparencia y buena gobernanza", prosiguió.

"Hay que tener hojas de ruta, saber hacia dónde se quiere ir. El fútbol no profesional no tiene un problema económico, es de otro tipo", aseguró el presidente de LaLiga. "La pirámide del fútbol español se está desestructurando", incidió mientras analizaba la contribución presupuestaria que hace su organismo a la RFEF y a ProLiga.

"No oigo hablar de la reestructuración del fútbol no profesional. Debe ser para la siguiente legislatura...", dijo con cierta sorna. "Es algo que hay que hacer ya; habrá que discutirlo, y con los clubes. ¿O hay que esperar todavía al 2021? Con debate y tomar decisiones. No podemos gestionar instituciones con intuiciones", opinó Tebas finalmente.