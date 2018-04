El Supremo duda de que sea constitucional el libre acceso de las radios a los estadios

El Tribunal Supremo ha dado un espaldarazo a Javier Tebas dentro de su particular conflicto con una parte de los medios que pretenden dar cobertura a los partidos de fútbol. El Alto Tribunal ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo de la Ley General Audiovisual (19.4) que permite a las radios acceder libremente a los estadios y retransmitir los partidos.

La decisión viene motivada por una petición realizada por La Liga, en la que la asociación presidida por Javier Tebas considera que este punto de la ley va en contra de los principios constitucionales de propiedad y de libertad de empresa, según han precisado fuentes del Tribunal Supremo.

La Audiencia Nacional había rechazado previamente la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra este artículo de la Ley Audiovisual y había fijado en 100 euros la cuantía por estadio y partido que las radios debían abonar a los clubes de fútbol.

El Alto Tribunal reconoce que alberga dudas sobre la legalidad de dicho artículo, “pues al disponer el libre acceso de los operadores de radio a los estadios ‘para retransmitir en directo los acontecimientos deportivos (...) está excluyendo la posibilidad de que la Liga de Futbol Profesional y/o los clubes que la integran puedan comercializar y explotar los derechos de retransmisión en directo y en exclusiva de los acontecimientos deportivos en cuestión”.

A juicio de la sala, con la situación actual se priva a los operadores de "una parte esencial del aprovechamiento económico". Por el contrario, "las empresas radiofónicas obtienen ingresos por publicidad, captando a un mayor número de oyentes, en los programas de entretenimiento sustentados en las retransmisiones de dichos acontecimientos deportivos”.

Para el tribunal, el hecho de que en el pasado La Liga no haya obtenido beneficios por estos derechos no significa que no pueda pretenderlo a partir de ahora, máxime si se tiene en cuenta que "los usos sociales y jurídicos han cambiado".

El auto del Supremo que plantea cuestión de inconstitucionalidad cuenta con el voto particular de un magistrado, José Manuel Bandrés, que destaca que “la difusión radiofónica de los acontecimientos deportivos, y, singularmente, del fútbol, tiene una clara función educativa, pues pone en valor la idea de que cabe conciliar la pertenencia a un determinado club y la defensa incondicional de sus colores distintivos, con el respeto a las reglas de juego, entre las que se incluye de forma preeminente el fair play o juego limpio”.

Otros conflictos de Tebas

Cabe recordar que Tebas también ha mantenido conflictos con las televisiones privadas por el uso que realizan de las imágenes que graban en los estadios. De hecho, hace un año le impuso una multa de 250.000 euros tras negar el acceso a los estadios a sus cámaras durante algunas jornadas del campeonato de Primera División, lo que vulneró una resolución anterior adoptada por el regulador.

Ciertamente, la exploración de los derechos audiovisuales del fútbol ha estado acompañada tradicionalmente de una alta conflictividad judicial. Principalmente, por las guerras entre sus empresas exploradoras, como en el caso de Prisa y Mediaset.

La decisión tomada este jueves por el Tribunal Supremo es el último capítulo de esta larga serie de conflicto. El penúltimo se registró hace unas horas, cuando la CNMC solicitó a Tebas que adaptara a la normativa vigente el reglamento por el que subastará los derechos de la liga y la copa para las próximas temporadas.