Sánchez recula y no incluirá el mantenimiento del Castor en la factura del gas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha desistido finalmente de incluir el coste del mantenimiento de las instalaciones del frustrado proyecto Castor en la factura del gas a partir de 2019 a través de la orden de peajes y cánones para el sistema gasista del próximo año.

Desde el grupo ciudadano Caso Castor - formado por el Observatorí del Deute en la Globalització (ODG), Xnet y el Instituto para los Derechos Humanos- llamaban esta semana la atención sobre un proyecto de orden ministerial impulsado por el Gobierno de Sánchez por el que el Estado asumiría el pago de 26 millones de euros a Enagás por el mantenimiento de las instalaciones correspondiente a los ejercicios de 2017, 2018 y 2019.

El proyecto de orden ministerial pasó por un período breve de alegaciones públicas - del 7 al 17 de diciembre - por razones de "urgencia" y pendía de la aprobación final de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida por la ministra de Economía, Nadia Calviño. En el decreto final publicado este sábado en el BOE las retribuciones no aparecen.

Evitar "el abandono incontrolado de la instalación"

Las retribuciones a Enagás fueron paralizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras una sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba nulos algunos artículos del decreto de 2014 por el que se retiraba la concesión e indemnizaba a Escal UGS, empresa responsable del proyecto fallido. Uno de los decretos anulados era el que preveía una indemnización de 1.350 millones para la empresa participada por ACS.

Desde el grupo Caso Castor denunciaban que ahora, el Gobierno de Sánchez pretendia "utilizar aquellos artículos y disposiciones del Real Decreto de la renuncia a la concesión que no habían sido anulados por la sentencia del Tribunal Constitucional" para "retomar" las retribuciones.

En el proyecto de orden ministerial, el Gobierno justificaba las referidas retribuciones en la necesidad de evitar el "abandono incontrolado de la instalación".

Así, se apuntaba a dotar a Enagás Transporte S.A.U, actual empresa responsable del proyecto Castor, "de los medios económicos necesarios para su supervisión, operación y control que garantice la seguridad de la instalación para las personas y el medioambiente" mientras dure la hibernación, para cuyo fin no hay una fecha fijada.

El desmantelamiento

En cualquier caso, desde el grupo Caso Castor reclaman al Gobierno que "inicie de una vez una investigación a fondo del asunto" y "se planteen en serio alternativas" como la del desmantelamiento antes de seguir destinando dinero público a mantener el proyecto.

Por su parte, la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, respondía en noviembre sobre el desmantelamiento a El Periódico:

"Tenemos un informe de Enagás y uno del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusets) y vamos a remitir esta información al Parlamento, que es a lo que yo me comprometí. Es bastante obvio que no hay que recuperar este almacén. Somos bastante escépticos sobre que sea necesario invertir en nuevas instalaciones de gas. Pero luego hay que tomar una decisión más compleja sobre lo que se ha quedado ahí. La lógica nos lleva a pensar que si no vamos a utilizarlo, lo que hay que hacer es desmantelarlo cuanto antes pero tenemos de hacerlo en condiciones de seguridad para evitar que se repitan los terremotos. Ante esta opción, los técnicos se muestran preocupados porque no es tan sencillo. La otra opción sería el taponamiento definitivo".

Otras polémicas

Desde el grupo Caso Castor exigen igualmente que "se empiece a devolver a la ciudadanía aquello que ya han pagado, como apuntan las sentencias del Tribunal Supremo del pasado mes de noviembre y de la semana pasada, que instan al Gobierno a que devuelva 118 millones de euros, que es lo que se cobró en la retribuciones por peajes de los años 2014 y 2015".

En este sentido, desde el grupo ciudadano se desmarcan de la patronal catalana de empresas CECOT - impulsora de los recursos sobre los que sentenció el Supremo -,y consideran que es Escal UGS, la empresa responsable del proyecto en su inicio, la que debería pagar "la devolución del dinero, ya que es la responsable de la construcción de este proyecto fallido, porque si lo asume el Gobierno, la ciudadanía habrá pagado dos veces por lo mismo. En el caso de un posible demantelamiento, también exigimos que su coste debería asumirlo ESCAL UGS".