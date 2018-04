La banca saca pecho ante la crisis de Facebook: "Se ahogan con la regulación"

No hay mal que por bien no venga. Tras años de temor en la banca por un desembarco de las grandes tecnológicas (Apple, Facebook, Amazon...), la crisis de Facebook hace sacar pecho al sector. Así lo ha manifestado el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, en la presentación de los resultados del sector en 2017, ejercicio en el que ganaron 15.264 millones.

"Los bancos estamos sometidos a una regulación muy intensa, estamos habituados. Las empresas tecnológicas se ahogan con una regulacion minimamente intrusiva", señala.

Respecto a la crisis de Banco Popular, Roldán ha urgido a Europa a legislar cómo se gestiona la liquidez en nuevas resoluciones, y ha negado un maltrato hacia España frente al caso de los bancos italianos.

"La banca española no ha sido maltratada. Si haces los deberes no hay maltrato que valga. Y si se hace [diferencias], no nos perjudican a medio y largo plazo", señala el presidente de la AEB. "No me parece que la resolucion de Popular fuera un problema, se preservó la estabilidad y se evitó el uso de recursos publicos", añade.

Resultados

Roldán ha dado por zanjado el saneamiento de los balances de la banca, después de 260.000 millones de provisiones durante la crisis.

Aun así, ha reconocido que la rentabiliidad todavía dista de ser la necesaria. El retorno sobre fondos propios (ROE) se situó en el 6,16% durante 2017, dos porcentuales por encima de la cifra de 2016, sin tener en cuenta a Popular en ambos casos.

"Es muy difícilr se rentable en este entorno de tipos de interés. Normalización de tipos que será lenta", ha añadido Roldán.

El presidente de la AEB se muestra esperanzado por el crecimiento económico, la estabilidad regulatoria y la mejora de la eficiencia.