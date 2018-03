Red Eléctrica crea una sociedad instrumental para acometer la compra de Hispasat

Red Eléctrica Corporación sigue dando pasos adelante para la compra de la mayoría del capital de Hispasat, actualmente en manos de Abertis. La compañía presidida por José Folgado, que este jueves celebró su junta general de accionistas, acaba de registrar una sociedad con la que pretende acometer la operación en el momento en que tome la decisión definitiva.

Se trata de un importante paso previo para abordar la adquisición de Hispasat toda vez que el Gobierno pretende evitar que la operación tenga cualquier incidencia negativa en el desarrollo del principal negocio de REE, esto es, el mantenimiento y operación de la red eléctrica de España. El Ministerio de Energía puso esa condición como necesaria e imprescindible para seguir adelante con el proceso y, de hecho, el titular de la cartera, Álvaro Nadal, ha manifestado públicamente que REE debía buscar una fórmula para hacer posible este precepto.

Recientemente, la compañía ha registrado la mercantil Red Eléctrica Sistemas de Telecomunicaciones, con un objeto social que le atribuye un carácter de instrumental, toda vez que consiste en la "adquisición, tenencia, administración, dirección y gestión de valores, nacionales o extranjeros, representativos de fondos propios de entidades".

A través de una filial como esta, REE podría evitar que el negocio relacionado con Hispasat afectara al del resto del grupo. La instrumental también incluye en su objeto social la "colocación de recursos financieros derivados de dichas actividades".

Ampliar la base de negocio

Fuentes de la empresa han confirmado la creación de la instrumental aunque no ha aclarado si su objetivo final es servir de instrumento para tomar la mayoría del capital de Hispasat. "El registro de la sociedad se corresponde con los planes de la compañía para ampliar su base de negocio". Un amplio objetivo en el que tiene cabida la operación del operador de satélites aunque, de manera oficial, REE no quiere ir más allá. "Cualquier novedad en este sentido será comunicada a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores", señalaron las citadas fuentes.

La diversificación del negocio, tanto desde el punto de vista geográfico como del sectorial es uno de los objetivos marcados por REE en su plan estratégico 2014-2019, actualmente en vigor. En este entorno se ha situado siempre la posibilidad de hacerse con Hispasat, que comenzó a explorarse incluso antes de que Abertis (que controla casi el 60% del capital y tiene opción de adquirir un 32% adicional a la francesa Eutelsat) recibiera la primera de las ofertas de comprad (a cargo de la italiana Atlantia), según aseguró hace unos días el presidente de la concesionaria de infraestructuras, Salvador Alemany.

Este jueves, REE celebró su junta general en la que, sorprendentemente, no hubo preguntas de los accionistas. No obstante, el consejero delegado, Juan Lasala, se ha referido a la potencial compra de Hispasat en su intervención para indicar que aún no se ha tomado una decisión en firme, aunque ha admitido que potenciaría y completaría la capacidad de la empresa para ofrecer servicios de telecomunicaciones.

La implicación del CEO

En su día, REE compró al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) los derechos de uso y explotación de su red de fibra óptica.

Precisamente, el propio Lasala es uno de los administradores mancomunados de la nueva sociedad creada por REE, una circunstancia que también llama la atención por cuanto los principales ejecutivos no suelen formar parte de las sociedades instrumentales, al menos nada más constituirse. Otra prueba más de que Red Eléctrica Servicios de Telecomunicaciones no va a ser una filial más de la empresa participada en un 20% por el Estado.