¿Por qué Mariano Rajoy se ha hecho 'Youtuber'?

Mariano Rajoy se acaba de estrenar como videoblogger, una figura más propia de adolescentes -youtubers- que del presidente de un país, aunque no va a ser el primero en hacerlo. ¿Qué busca con la iniciativa? Los expertos dicen que aunque no es el mejor comunicador a cámara, con esta acción quiere llegar a más gente y fijar en el imaginario colectivo los mensajes del Partido Popular.

"El movimiento responde al hecho de que el vídeo es el contenido con más demanda y viralización. El Partido Popular quiere aprovechar este medio para comunicar mejor lo que hace, explicar por qué lo hace y rentabilizar al máximo sus acciones en el Gobierno, además de mostrar a un Rajoy más humano", explica el asesor de comunicación Antoni Guitérrez-Rubí.

Mariano Rajoy ha sido criticado en varias ocasiones por comparecer a los medios a través de una pantalla o plasma en lugar de hacerlo de forma presencial, algo que ayer recordaron miles de usuarios en redes sociales, y que también han matizado los expertos.

La relación de Rajoy con el vídeo va a estar ligada siempre al chiste por la polémica del plasma. Su sintonía con este canal no es buena, a pesar de que es un parlamentario excelente Víctor Sánchez, experto en comunicacion personal y fundador de Elocuent.com

"Es evidente que la relación de Rajoy con el vídeo va a estar ligada siempre al chiste por su polémica del plasma. Su sintonía con este canal no es buena, a pesar de que es un parlamentario excelente. La decisión de convertirse en youtuber puede responder a dos motivos. A la llegada de un nuevo asesor que considera que Rajoy debe estar en todas las redes sociales sin pensarlo dos veces o a que el PP quiere comenzar la precampaña electoral", explica Víctor Sánchez, experto en comunicacion personal y fundador de Elocuent.com, además de colaborador en varias campañas electorales de partidos políticos como el propio PP o Vox, y también en otras de ámbito internacional.

Es algo con lo que también coincide en parte González Rubí. "Es una decisión valiente de Rajoy. No es un hombre con grandes capacidades telegénicas ni comunicativas pero mejorará. Creo que es una decisión que tiene como objetivo poner al partido en tensión electoral", concluye.

Ni videoblog ni Youtube

"Me choca el uso de la palabra videoblog. Pensé que abriría un canal en YouTube, o que publicaría esos contenidos en vídeo en alguna plataforma específica. En realidad, lo están llamando videoblog pero no es más que la elaboración de un contenido para redes sociales que se ha compartido en Twitter, pero no es un videoblog como tal. No hay lugar donde seguir las nuevas entradas o suscribirse para conocer los nuevos vídeos que se produzcan, si es que se producen. En realidad, es un contenido en vídeo para Twitter, no un videoblog", explica Manuel Moreno, periodista experto en redes sociales y creador del portal de este ámbito TreceBits.

El primer vídeo de Mariano Rajoy presenta dos partes bien diferenciadas que, por su estructura y características, lo alejan claramente de lo que sería un videoblog, tal y como explica Moreno. "La primera parte, hasta el minuto uno, Rajoy no mira a cámara y se están aprovechando de imágenes e incluso un discurso de archivo, lo que hace que no sea un contenido propio de videoblog, sino de un comunicado en vídeo u otro formato. Para que fuese un contenido propio para un videoblog, Rajoy debería estar mirando al usuario a la cámara y estar dirigiéndose a él de forma directa", explica Moreno.

Una iniciativa que no cumple tampoco con lo que se espera de este tipo de contenido audiovisual que el Partido popular ya está moviendo en redes sociales. "Se trata de una buena iniciativa, puesto que ofrece una imagen más cercana del presidente, que imagino es lo que se quiere conseguir, pero el hecho de que en la primera parte del vídeo no se dirija a la cámara hace perder el efecto buscado. Además, no se informa de cuál será la periodicidad de grabación de vídeos, cuándo se recibirán nuevos contenidos o la posibilidad de suscribirse al canal, que por otra parte es inexistente", concluye Moreno.