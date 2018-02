Orange: "Hay una inflación irracional de los derechos del fútbol y no participaremos en ella"

"No vamos a participar en inflar el valor de los derechos del fútbol. Si vemos lo que ha pasado en la Liga inglesa los precios han bajado un 15%. Esto siembra un precedente y todo indica que los precios deberán bajar. Pero no sólo de fútbol vive el hombre. No dependemos de los derechos del fútbol. Hay más cosas, como películas o series", ha asegurado el director del negocio residencial de Orange tras ser preguntado durante la presentación de resultados de la compañía acerca de la emisión del fútbol.

Así las cosas, Laurent Paillassot, director general de la compañía, matizó las palabras de Samuel, explicando que "si hay un operador de la competencia que ofrece el fútbol, nosotros también lo ofreceremos". En la actualidad la compañía dispone de los derechos para emitir La Liga y la Champions.

La compañía ha aumentado sus ingresos en España un 7,1%, hasta los 5.371 millones euros, y ha cerrado el ejercicio con un total de 20 millones de clientes, de los cuales el 83% son de paquetes convergentes (móvil, Internet y televisión en la misma factura.

Números

Es precisamente la oferta de servicios de paquetes convergentes la que más crece en ingresos, concretamente a un ritmo del 7%, frente al 6% que lo hacen los ingresos del móvil y el 4% al que medran los de la banda ancha fija.

La red de Orange da cobertura a 3 millones de clientes de OMV (Operadores Móviles Virtuales) con los que ha alcanzado acuerdos, un 23,6 % más que en el año anterior.

Orange invirtió en España de 1.115 millones de euros en 2017 -un 21 % sobre sus ingresos- destinados principalmente al desarrollo de redes 4G y fibra óptica.

Gracias a ello los servicios 4G de la compañía alcanzan al 95,7 % de la población española. En cuanto a la fibra, ya está pasada por 12 millones de hogares de nuestro país.