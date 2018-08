El Partidazo seguirá sin verse en Opensport por su batalla con Telefónica

El Partidazo -el encuentro más destacado de la Primera División- seguirá sin verse en Opensport por la negativa de esta plataforma en streaming a aportar el aval económico que le exige Telefónica para cederle estos derechos audiovisuales. La compañía de telecomunicaciones ha recibido este jueves un burofax de esta empresa en el que explica su renuncia -temporal- a aceptar las condiciones que le pide la operadora, lo que, de momento, le impedirá ofrecer este partido a sus abonados, según han explicado a Vozpópuli fuentes internas de la 'telco'.

Opensport difundió la semana pasada un comunicado en el que afirmaba su intención de ofrecer las principales competiciones futbolísticas españolas y continentales de cara a la temporada 2018/2019. Sin embargo, 48 horas antes del inicio de la última jornada de la Liga Santander, recibió una comunicación de Telefónica en la que le pedía un aval económico para poder ofrecer este encuentro. Una semana después, no ha aportado esa garantía.

Fuentes de la compañía de telecomunicaciones presidida por José María Álvarez-Pallete explican que El Partidazo se encuentra dentro de su oferta mayorista de contenidos y que, por tanto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le obliga a ponerlo a disposición de todos los operadores que estén interesados en emitirlo.

Para calcular el precio que debe pagar cada una de las empresas que adquiere los derechos, se suma el número de abonados que tienen todas ellas a 31 de mayo -el último mes de la temporada anterior- y se divide de forma proporcional, de forma que deben desembolsar una cantidad mayor las que más suscriptores tengan. El 30% de este precio mínimo garantizado debe abonarse -según fuentes cercanas a la telco- en el momento de iniciar las emisiones de este contenido.

A este respecto, cabe precisar que las condiciones de los seis canales mayoristas que tiene Telefónica las aprueba la CNMC y, por tanto, si las modificara o no diera acceso a estos contenidos a las empresas que las cumplan, podría enfrentarse a sanciones económicas. En estas condiciones, se dice que la propietaria de los derechos podrá exigir un aval si no hay un informe de solvencia emitido por un tercero independiente.

Sin aval

La 'telco' considera que Opensport no ha entregado el aval económico necesario en su caso y, por tanto, no le concede acceso a El Partidazo. La contraparte considera que esa garantía es ilegal y, por tanto, no debe aportarla. De ahí que este jueves haya comunicado su renuncia temporal a estos contenidos.

La duda, a partir de ahora, es si Opensport cederá y aportará el aval; o si este asunto acabará en manos del regulador. Lo cierto es que, de momento, ni la empresa solicitante de El Partidazo ha presentado la garantía económica ni podrá emitir este producto en su plataforma de deporte en streaming.

Fuentes oficiales de Opensport han declinado hacer comentarios al respecto, aunque el pasado lunes aseguraron a este periódico que Telefónica les ha solicitado una documentación que no le ha pedido al resto de los operadores y que exceden las que legalmente puede exigir, como mayorista.