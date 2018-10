¿Oferta irrechazable? El incendio en DIA condicionará el fichaje de Dimas Gimeno

Pocas semanas después de que Dimas Gimeno pactara su salida de El Corte Inglés, el ruso Mikhail Fridman llamó a su puerta para trasladarle una oferta: dirigir los supermercados DIA, de los que es su principal accionista. La propuesta está sobre la mesa, pero la negociación ni mucho menos está avanzada. Su éxito dependerá de varios factores. Entre ellos, la evolución de la crisis que vive esta empresa.

El interés -adelantado por El Confidencial- se produce pocos días después de la salida de la presidencia de DIA de Ana María Llopis, en un momento de incertidumbre en el que la acción ha sufrido un preocupante desplome en bolsa (60% en lo que va de mes) por el anuncio de que los resultados del grupo serán menores de lo esperado; y en el que la empresa ha tenido que rebajar el beneficio que declaró en 2017 debido a una irregularidad contable detectada en sus cuentas, relacionada con los descuentos comerciales de sus proveedores.

En esta situación, los cazatalentos contratados por Fridman han llamado a la puerta de Dimas Gimeno para tantearle, de cara abordar su posible fichaje. El expresidente de El Corte Inglés pactó su marcha de los grandes almacenes el pasado agosto, a pocas horas de la celebración de la Asamblea de Accionistas en la que estaba prevista su destitución como consejero, en mitad de un cruento enfrentamiento entre los herederos de Isidoro Álvarez que puso en riesgo la estabilidad de la compañía.

El acuerdo estaba valorado en 9 millones de euros y contemplaba un pacto de no competencia de dos años -según fuentes cercanas al expresidente- que ninguna de las dos partes espera que dificulte la posible incorporación a DIA, en caso de que se produzca. La lógica que aplican es clara: el pacto le impediría desarrollar un puesto ejecutivo en el sector de los grandes almacenes (retail), pero no en otros, como el de los supermercados. Ahora bien, habrá que ver si estos argumentos no chocan con los de la contraparte.

Crisis en DIA

Sea como fuere, la decisión no será inminente. Entre otras cosas, porque primero deberá determinarse el alcance del incendio que se desató en DIA a mediados de mes, que ha puesto en riesgo la viabilidad del negocio -aparentemente- y ha generado cierta hostilidad en su Consejo de Administración. Por si fuera poco, hace unos días, la agencia Moody's avisó a los inversores de que los beneficios de la compañía se mantendrán a la baja como consecuencia de la pujanza de competidores como Lidl y Mercadona.

Si DIA supera esta crisis -con o sin OPA de Fridman y con el posible enfrentamiento entre accionistas que generaría- y Gimeno acepta su oferta, la situación permitiría al ejecutivo madrileño tomar el mando de una de las compañías de referencia del sector de la alimentación en España, después de que su proyecto al frente de El Corte Inglés se interrumpiera como consecuencia de la guerra que libró contra la práctica totalidad de los accionistas, que se posicionó del lado de sus primas Marta y Cristina Álvarez Guil dentro de este conflicto.

Ahora bien, habrá que ver si su cláusula de no competencia podría influir en las negociaciones. Principalmente, porque en El Corte Inglés se ha alcanzado una tregua, pero no se ha firmado la paz, y Dimas Gimeno, su madre y su tío César Álvarez mantienen varias causas pendientes en los tribunales contra las hermanas Álvarez Guil. También contra el jefe del Área de Seguridad del grupo, sobre el que interpusieron una querella por un posible delito societario.

Fuentes conocedoras de las negociaciones inciden en que Gimeno no es el único candidato que maneja DIA para encabezar sus supermercados. El diario Expansión citaba este sábado a Jaime García-Legaz, expresidente de AENA y antiguo secretario de Estado de Comercio. En cualquier caso, los contactos con quien liderara El Corte Inglés hasta el pasado junio son “iniciales” y todavía es pronto para hablar, tanto de éxito, como de fracaso.

La situación de Dimas Gimeno es actualmente la de barajar posibles opciones de futuro, sin nada decidido al respecto. Hace unas semanas, registró la sociedad Dnext Retail S.L., con un capital de 100.000 euros y con el siguiente objeto social: comercio de "mobiliario, artículos de regalo y decoración, objetos, confección, alimentación, droguería, perfumería, joyería y educación". Es decir, muy similar a El Corte Inglés.

Fuentes cercanas al empresario niegan que tenga decidido iniciar un negocio similar al de los grandes almacenes comandados por Jesús Nuño de la Rosa, como sugiere dicho objeto social. Atribuyen el registro de esta empresa a la necesidad de disponer de una sociedad para poder contratar al personal al que emplea Gimeno. Ahora bien, intereses como el demostrado por DIA hacen prever la posible vuelta de Gimeno a la gestión empresarial en el medio plazo, estiman las fuentes conocedoras de estas conversaciones con el supermercado.