La DGT gasta más de 8 millones en tabletas para la Guardia Civil... y no funcionan

En 2014 la DGT (Dirección General de Tráfico) inició un plan para facilitar el trabajo de los agentes de tráfico de la Guardia Civil y mejorar el servicio al ciudadano. Para ello adquirió 6.000 tabletas por valor de 8,6 millones de euros -el contrato finaliza en 2019 e incluye el desarrollo de apps y mantenimiento de equipos, entre otras cosas- destinados a los agentes de tráfico de la Benemérita.

El objetivo es que pudiesen registrar en tiempo real cualquier incidencia. De esta forma, se evitaría que tuviesen que realizar los pertinentes informes al final de cada jornada laboral, práctica que aún sigue vigente.

El motivo de ello es que las tabletas no funcionan como deberían. Los dispositivos del fabricante chino ZTE, adjudicatario del contrato, no son el problema. Son las aplicaciones las que no funcionan.

El objetivo de estas aplicaciones era centralizar en tiempo real, y en una base de datos almacenada en la nube, todas las operaciones diarias que un Guardia Civil realiza. Pero a día de hoy es imposible

De hecho durante los primeros meses de uso prácticamente ninguna de ellas funcionaba con fluidez, sino todo lo contrario. Esto provocó que se 'capara' el acceso a las nuevas funciones.

Además, durante los primeros meses de 2016 hubo devoluciones y cambios de dispositivos que, almacenados por la Guardia Civil en lugares no adecuados -frío, humedad-, dejaron de funcionar, tras no poder ponerse en circulación debido a la inoperatividad de la solución tecnológica.

A día de hoy la app bautizada como 'Incidencias' sigue sin funcionar. Este programa permite subir a la nube el corte de una carretera, un accidente, animales en la vía, hielo en la calzada...

Desde la DGT aseguran que todo se está solucionando con el paso del tiempo, y que antes de 2019, momento en el que habría que renovar el contrato, todo funcionará al 100%

Lo mismo sucede con la app 'Aplicativo de accidente', en la que se registran los vehículos afectados en un siniestro, así como las matrículas y el punto kilométrico del suceso y otros datos.

La DGT dice que todo funcionará en 2019

Sin embargo desde 2016 se han ido depurando fallos y, en la actualidad, algunas de ellas ya se encuentran a pleno rendimiento. Es el caso de 'Consultas', app que permite identificar a un ciudadano facilitando únicamente el DNI. Al introducir la numeración del documento, la tableta refleja en pantalla la fotografía correspondiente a ese DNI. "Esto evita trastornos al ciudadano, que puede ser identificado aunque no porte su documento identificativo oficial encima", explican agentes de la Guardia Civil a este medio.

Otra de las apps que funciona es la que denominan como 'Denuncias'. A través de ella los agentes pueden denunciar cualquier infracción y subirla al sistema, sin necesidad de volver a hacerlo al volver al acuartelamiento.

