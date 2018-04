Kam Fung, la empresa del ladrillo china que pregunta por la carne de Mercadona

No especialmente conocida para el público occidental es la empresa Kamfung, un grupo que habría ofrecido según Reuters 1.000 millones de euros por adquirir Incarlopsa, el gran proveedor porcino de Mercadona. Esta empresa familiar conquense hace tiempo que ha puesto sus ojos en China, un mercado muy consumidor de carne de cerdo, aunque se ha apresurado a negar haber llegado a ningún tipo de acuerdo con Kamfung. Atribuye la difusión de esta noticia a "maniobras de presión".

Por exótica que parezca la propuesta, no sería ni mucho menos la primera vez que el capital chino compra en el sector alimentario español. Los orientales ya han tenido xperiencias de relevancia con compras como la de Campofrío por parte de WH (salieron de la empresa en 2015), la de la bodega Marqués del Atrio por Yantai Changyu o la de Miquel Alimentació por parte de Bright Food. Pero quizá la diferencia entre estos tres casos y el del proveedor de Mercadona es que tanto WH como Changyu como Bright Food son marcas potentes en el sector alimentario y de bodegas, con una potencia más que acreditada.

No ocurre lo mismo con Kamfung que, por lo que ha podido recopilar Reuters y ha comprobado Vozpópuli, no realiza actividad aparente en el sector de alimentación, o al menos no la publicita en su web corporativa. Más al contrario, esta compañía define su misión corporativa como "crear la ciudad ideal para más gente", algo aparentemente alejado de la producción de carne del interproveedor de Mercadona.

Entre sus negocios principales, parques temáticos como Shantou Fantawild Adventure Blue Mercury Park, que recibe unos dos millones de visitantes al año.

Intento de vender

Incarlopsa ha negado estar en ningún proceso de venta con Kam Fung. Pero a la vez ha reconocido que en los últimos meses han preguntado por ella "diferentes grupos internacionales, chinos, rusos o norteamericanos". Según Reuters Kamfung no iba sola en su propuesta para comprar la compañía de Tarancón (Cuenca) sino que buscaba el apoyo financiero del fondo 'distressed' China Huarong, de propiedad estatal. Este fondo se habría encontrado con problemas burocráticos que habrían echado la operación para atrás. Otro interesado también del país asiático sería Fosun, un grupo especializado en hospitales, seguros, productos financieros y turismo. De nuevo, algo muy poco relacionado con la actividad de Incarlopsa.

Y por encima de todo ello, la compañía de Juan Roig vigilando bien atento cómo se resuelve el futuro de su proveedor porcino. Mercadona es famoso por los seguimientos que realiza a sus proveedores, en ocasiones teniendo acceso incluso a información de caracter confidencial, lo que le ha llevado a tener algún que otro problema con empresas que no han querido funcionar con esas condiciones.