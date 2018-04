Jero García (Gowex): "Empecé a falsear cuentas en 2009 para conseguir un crédito"

Nos encontramos con Jenaro (Jero) García Martín en el centro de Madrid después de que haya dado el paso de hablar con los medios tras tres años de silencio. Su aspecto físico es bueno, muy delgado, debido quizá al mucho deporte que practica.

El caso Gowex explota en 2014 y van cuatro años sin que el juez Santiago Pedraz haya cerrado la instrucción aún. ¿Hay fecha para juicio?

Para otoño de este año comienza el juicio oral. La instrucción está prácticamente cerrada y el juicio oral comenzará cuando se haya acabado con las conclusiones de las distintas partes. Creo que es para octubre.

Aún queda alguna testifical

Quien tiene que testificar es el consejero delegado de Gowex en representación de Gowex como persona jurídica

¿Te ha requerido muchas veces el juez para testificar?

Eso es mejor que no hable de ello porque son cuestiones judiciales que ahora mismo no vienen al caso.

¿Cómo te encuentras ahora ante la perspectiva de entrar en prisión?

Es un momento muy difícil y complicado. Para mí entrar en prisión es algo consustancial a mi actividad anterior y asumo las consecuencias de lo que he cometido. Es lo que toca ahora, lo que tengo que hacer. Yo me siento con una deuda por un lado, con ganas de luchar y de poder generar el pago de esa deuda con el ingreso en prisión y por el otro lado con el hecho de que creo que generando un proyecto y generando actividad empresarial puedo hacer mucho más por la comunidad, por la sociedad y los accionistas que estando en mi casa tratando de pasar desapercibido para que la gente piense que no existo. El primero que tiene que asumir lo que hizo soy yo pero en lugar de sestar en mi casa oculto para que parezca que las cosas pasan sin pena ni gloria para los accionistas yo me pongo al frente y quiero que los accionistas sepan que yo estoy trabajando para que ellos puedan recuperar no sé cuanto, por que eso no lo sabemos, el mundo empresarial es así, pero mi objetivo es que ellos sean mis cofundadores con todo lo que yo haga en el futuro.

"No es correcto que más del 90% de los ingresos que tenía Gowex fueran falsos y lo demostraré"

¿Le pides a los accionistas, que han perdido su dinero, que vuelvan a confiar en ti?

Puede estimarse de esa forma. Yo lo que estoy diciendo es que voy a ponerme a trabajar, y estoy trabajando desde hace mucho tiempo, para que los accionistas recuperen lo máximo posible. No estoy diciendo que voy a pedir un nuevo esfuerzo porque eso sería una locura. Ellos ya han confiado extraodrinariamente en mí y lo que yo estoy diciendo es qu eno me paro y no me voy a parar. El día que confesé dije que iba a luchar por ellos como había luchado hasta ahora en Gowex.

Ha pasado mucho tiempo, Jero, cuatro años, ¿por qué una instrucción tan larga?

Pues la verdad es que no lo sé, yo dije que quería ingresar en prisión ya cuando hice mi confesión y en mi vida pensaba que fuera a durar este tiempo. No me quejo. Es lo que yo he provocado, la justicia tiene sus tiempos y demás. Desconozco el motivo.

Dices que la gente te dice que hacías "algo grande". De no haber sido por Gotham, que dijo que el 90% de los ingresos no eran reales

Eso no es correcto y se demostrará en su momento. El informe decía eso y ya está.

No era el 95% entonces

Es totalmente incorrecto y se demostrará en su momento. Entiendo que lo que ha podido pasar es que se hizo la contabilización de algunas empresas -teníamos más de 30 en el grupo- y algunas de ellas habían sido recientemente adquiridas, entonces eso no es así. Pero ¿qué más da que fuera el 95%, el 100% o el 4%? Yo he reconocido esos delitos y de lo que se trata es que el trabajo que yo y todo el grupo humano hicimos era un trabajo extraordinario. Sí que era cierto que teníamos más de 100 ciudades en el mundo y años en exclusiva con el wifi municipal que comportaba un proyecto de ingresos recurrentes durante todo ese tiempo. La foto del día que se cerró todo podía ser una pero había que ver cuál era la foto. Y lo prioritario es que teníamos financiación para el proyecto. No era una cuestión de que estuviéramos directamente en la quiebra, y solvencia. Gotham no hizo mal, hizo su trabajo, y de los que mejor trabajo hicieron, porque su trabajo era hundir la empresa y lo consiguieron. Mi trabajo era sacar un buen proyecto para los accionistas y para la comunidad, y yo lo estaba consiguiendo. Hoy, la UE ha sacado subvenciones y financiación para empesas que provean wifi en toda Europa. Eso quiere decir que no era yo solo, no era nuestra empresa quien consideraba que fuera prioritario sino que hoy es una prioridad de la UE.

"Mi objetivo es que los accionistas afectados sean mis cofundadores en todo lo que yo haga en el futuro"

¿Qué facturación era falsa?

Eso lo diremos en el juicio.

¿Por qué aplicaste este método de falseamiento contable? ¿La empresa no hubiera crecido de no ser por ello?

Nos tenemos que trasladar a la época de la crisis. España ha estado en una crisis que se ha llamado histórica, una de las peores crisis que ha tenido. No culpo a nadie de que no me dieran financiación. Mi proyecto era bueno pero lo presentaba los bancos y no me daban financiación, por la crisis o por lo que fuera. Tenía varias opciones, me podía haber ido a Estados Unidos pero decidí quedarme aquí y cometí el error de quedarme aquí y falsificar las cuentas para hacer el proyecto español.

Pero tú sabías que en algún momento te podría pillar y pasar lo que ha pasado

Te pongo una analogía. Tú te vas a comprar una casa y calculas el precio que puedes permitirte con el trabajo que tienes y el sueldo que te dan. Pero de repente te echan del trabajo o ganabas 100 y realmente ganas 60 y no puedes cubrir el coste de esa casa. Y entonces le pides dinero a gente diciéndoles que vas a devolverle el dinero. Si tú le devuelves el dinero a todo el mundo todo el mundo está contento pero si viene alguien y te rompe las piernas y los brazos pensabas que podías devolver el dinero y realmente no se puede devolver. De no haber sido por Gotham, Gowex habría mentido pero habría devuelto el dinero a los accionistas, dado dinero para todos y sido un proyecto bueno para la sociedad.

"Para conseguir el crédito que apoyara nuestro crecimiento realicé la falsificación de cuentas"

Pero la falsificación venía de 2004, mucho antes y en una época que no era de crisis.

Esa información que salió no es correcta. Yo no llevaba 10 años falseando cuentas.

¿Recuerdas cuando empezaste a fabricar facturas falsas?

Fue un año antes de salir a bolsa, en 2009 aproximadamente. Fue por una cuestión de que necesitábamos una financiación para sacar un proyecto adelante, tuvimos un laudo arbitral que nos perjudicó. Yo tuve que vender la casa de mis padres que me habían dejado en herencia y para conseguir el crédito que apoyara ese crecimiento realicé esa falsificación de las cuentas.

Se ha dicho que el Sepblac sabía de la contabilidad creativa desde Gowex desde 2010 y que se lo trasladó al MAB y la CNMV

Lo desconozco. Me imagino que el Sepblac actúa con los cauces que tiene en su mano.

¿Nunca se te acercaron a preguntar?

Jamás.

¿Tampoco Hacienda?

Teníamos una inspección y estaba siendo llevada de forma correcta. No tengo constancia de que hubiera un informe negativo ni que se fuera a producir.

El 20 de marzo de este año ha habido un auto del juez Pedraz en el que se traslada al BNP Paribas para que repatríe 3,5 millones de euros

Eso no es mío. Es de otro imputado. Desde luego mío no es. Yo todo lo que tengo lo repatrié en su día proactivamente (5 millones en Luxemburgo). El tema de BNP presumo que es de otro imputado.

¿Te queda dinero fuera de España?

No me queda dinero, la situación es que suele ser algo como lo más normal del mundo que alguien guarde una parte de lo que ha logrado durante un tiempo para vivir situaciónes complicadas pero hay que tener en cuenta que Gowex era un proyecto que valía 2.100 millones de euros y todo iba bien. Y no no necesitaba dinero, y mi forma de vivir bastante frugal no implicaba que yo tuviera unos gastos extraordinarios. Yo cobraba 100.000 euros anuales y mis gastos me daban para ahorrar. No era una necesidad de tener dinero de respaldo. Cuando se da una situación de destrucción, los accionistas pierden lo que tienen, hasta mi mujer me decía de comprar con los 5 millones las acciones para intentar levantar todo. Y mi mujer lo hacía sin saber que había una falsificación. ¿Por qué? Porque mi filosofía y la suya es no perjudicar a la gente.

"Mi mujer no sabía nada del falseamiento, nunca podría habérselo contado"

Ella también está imputada y sacó 600.000 euros de una cuenta en Luxemburgo.

De los 5 millones de euros que repatrié. Es la única cuenta y se repatrió el dinero para cubrir los daños a los accionistas.

Tú defiendes que ella desconocía la falsedad contable

Nunca podría haberle contado eso a mí mujer porque si se lo hubiera contado ya tendría un doble problema. Por un lado mi mujer diciéndome que como podía hacer eso y por otro el problema de lo que estaba soportando.

Sin embargo, ella era un alto cargo de Gowex y estaba en el consejo

A mí eso me venía muy bien porque así tenía un voto más en el consejo, pero ella ni aparecía en los consejos como así atestiguan las actas. Y firmaba las cuentas si no era la última, una de las últimas. Ella es un ama de casa que estaba en mi casa cuidando a mis hijos. Por otra parte era directiva de relación con inversores, pero igual que el resto de personas en su departamento, no sabían nada.

¿Dentro del consejo todos menos tu mujer sabían de la contabilidad creativa?

No, en absoluto.

"Mi mujer no sabía nada. Ella es un ama de casa que estaba con mis hijos"

¿Quiénes más lo sabían?

Eso no te lo puedo decir, pero es que no hay nadie más que yo que lo supiera.

Entonces serías el único culpable, y creo que la investigación no va por ahí

Eso es una cuestión que yo ahora no voy a discutir, pero la cuestión es que mi mujer no lo sabía y en el consejo no se sabía.

El informe de Gotham te achacaba errores de principiante, como no actualizar la web o dar datos diferentes a distintos inversores sin tener en cuenta que hablaran entre ellos

Seamos claros. El informe de Gotham fue eficaz, pero la fidelidad de los datos fue inexistente. No voy a discutir si los detalles fueron unos u otros. Es como los fake news, que son eficaces y punto. Ellos hicieron un buen trabajo.

Ellos aseguran que fue el hilo del que tirar

¿Una empresa con 600 trabajadores que teníamos no iba a poner bien la web, un año y pico sin actualizar cuando sólo el mapa de puntos wifi se actualizaba al minuto? Eso me duele más por el trabajo bien hecho de mi gente, por el grupo de trabajadores que estaban en el proyecto, que por mí. Para mí eso no es tan prioritario, ni que me digan que era principiante. En el año 95 cree mi primera empresa de internet.

Gotham también ha sido condenada.

Fueron condenados por libelo, por no decir la verdad. No sólo por usar información y ganar en cortos. Hicieron bien su trabajo pero el beneficio lo obtuvieron ellos y nadie más.

Con la suspensión de la cotización no ganaron mucho dinero

Uno de los motivos por los que hice mi confesión es para no dar más opción a los cortos de ganar dinero. Con la acción suspendida y sin poder recomprarla no pueden cerrar la operación y además siguen teniendo que pagar un tipo de interés o coste financiero por tener que pagar.

Defiendes que el modelo de negocio de Gowex era sostenible y que poco a poco ibas pasando hacia contabilidad real, así que la falsificación fue...

Temporal.

¿Cómo ha evolucionado el mercado del wifi desde entonces?

Estoy muy contento de que me hagas esta pregunta. El enfoque de Gowex es wifi gratis y de forma sostenible, donde sea. Hay un mercado extraordinariamente amplio de gente que aunque tenga 3G se les agota a mitad del mes. Ya en su día Gowex generaba servicios de wifi gratuito a muchas personas que sumaban varios millones de euros de facturación que no realizábamos porque era gratis. Esto no es para todo el mundo, tiene un segmento y un uso determinado. Eso si hablamos sólo de humanos. Pero si hablamos de máquinas, ¿sabes la cantidad de máquinas que tiran de 3G y gastan unos 3 euros al mes sólo por tener la SIM dentro? Imagina con un wifi gratuito, eso es lo que estábamos haciendo y lo que estoy convencido que tiene mucha aplicación. Prueba de ello es que la UE está respaldándolo porque considera que no tiene suficiente con el 3G.

"Sí, es cierto que no tengo finalizada la carrera de Derecho aunque decía que sí"

¿Qué ha pasado con Gowex tras tu marcha?

He tratado de ponerme en contacto varias veces con el liquidador de Gowex y nunca me ha devuelto los mensajes. Yo he tratado de ayudar para que la liquidación de activos se hiciera de la forma más adecuada posible, en parte para ayudar a los accionistas

Algunos inversores dicen que tú decías que tenías la carrera de derecho y que no era así

No lo sé, ¿por qué lo dicen?

¿No sabes si la tienes?

Ah no, en realidad yo hice un master en dirección de empresas después de hacer Derecho y la carrera de Derecho, el final, no la terminé.

"He hecho rica a mucha gente y muchos de ellos me siguen apoyando"

¿Has hecho rica a mucha gente?

¿Tú qué crees? La empresa valía 38 millones cuando empezó a cotizar y llegó a 2.100 millones. He hecho ricos a muchos y la verdad es que me alegro muchísimo porque son gente que apostó por Gowex cuando muy poca gente lo hacía. Y además muchos de ellos me siguen apoyando.

¿Estás satisfecho con tu defensa, el abogado José María de Pablo?

Muy, muy, muy satisfecho. Para mí es una persona capaz y un despacho que también confió en mí desde el principio. Creo que ellos vieron que yo tenía un comportamiento muy diferente a cualquier otra persona que se enfrenta a una situación como esta. Fui directo, cabal y asumiendo las responsabilidades desde el principio y eso el despacho y José María siempre lo han tenido muy claro. Es bueno saber que mis abogados son eficaces y capaces y tienen una cierta afinidad de ver lo que yo he hecho y como me he comportado.

¿Cómo ha sido tu relación con el poder, con la gente que controla la información?

Muy normal. Se ha dicho que yo tenía conexiones con unos y con otros y esto no es cierto. Cuando hay algo negativo todo el mundo te da la espalda. Lo que sí creo es que hay gente que trata de encontrar ramificaciones extrañas que no existen. A mí me daban premios porque lo merecía y estaba creciendo.

¿El wifi te permitía tener acceso a datos personales?

Eso era tratado con las normas de la Agencia de Protección de Datos. Teníamos un equipo específico para su cumplimiento. En Europa y España están muy bien protegidos los datos de usuarios para empresas españolas en jurisdicciones españolas. Conozco una empresa multada en ese sentido con más de 300.000 euros. Lo que ocurre es que hay multinacionales que se escapan de la jurisdicción española. Un tema que sí que ocurría es que cuando había sospechas de alguna actividad realizada con una IP tenía indicios de delito venía la Guardia Civil o la Ertzaintza o quien fuera, nos pedían datos de la IP y nosotros se los facilitábamos sin saber ni quien era.

¿Nunca se te acercó nadie del poder interesado en tu capacidad de acceder a datos?

En absoluto. Lo que sí pensamos es que era una buena herramienta de defensa en algún momento dado.

¿Crees que hay otras personas que deberían estar imputadas en esta causa que por lo que sea se han librado?

No, el poder judicial ha hecho bien su trabajo.

¿No tienes impresión de ser cabeza de turco o que ha caído sobre ti una responsabilidad superior a la que tienes?

No, una de las cosas importantes de mi vida es que sé asumir las consecuencias de las decisiones que he tomado. No me considero un cabeza de turco. Sí que creo que el sistema está mal porque ayudan a las grandes empresas y no ayudan a proyectos que tienen un gran potencial pero necesitan ayuda.

¿Por qué dices esto?

Muy pocas empresas surgen desde abajo y se hacen grandes. Todas las empresas que empiezan a despuntar son adquiridas por grandes multinacionales. Porque en España el sistema favorece los oligopolios y la mayoría de las empresas vienen de antiguos monopolios que favorecen siempre a los mismos.

¿Es culpa de los políticos?

No digo que sea culpa del poder, sino más bien del sistema. La propia filosofía. El caso del MAB, es un mercado muy interesante, una iniciativa adecuada, pero la cultura del inversor español no es preparada o proactiva para apoyar proyectos del MAB. Prefieren apoyar proyectos que ya tienen éxito.

Situaciones como la de Cambrydge Analytica con Facebook, ¿se han dado en España?

Se dan seguro derivado de multinacionales que actúan aquí. Eso además de decirlo yo también lo ha reconocido Facebook, pero es mucho más. Como las Google Glass, todos los datos que recopile se están yendo a un lugar que no tiene control en el país.

¿Es verdad que los datos son el nuevo petróleo?

No sólo los personales. La información es poder pero yo nunca he utilizado esto en mi favor porque no era necesario. Nosotros íbamos extraordinariamente bien y teníamos un proyecto atractivo. No había ningún problema que tuviéramos que subsanar.

"Si puedo acortar el juicio con una negociación con fiscalía será bueno para todo el mundo"

¿Intentarás algún pacto con Fiscalía para rebajar tu pena?

En su momento se verá.

Supongo que la estrategia ya estará definida.

Queda todavía mucho. Primero tenemos que saber de qué se me acusa. He reconocido unos delitos pero no sé de qué se me va a acusar. Todo el mundo debería negociar en un momento determinado, si podemos acortar el juicio con una negociación será bueno para todo el mundo.

Normalmente quien negocia es porque tiene algo que ofrecer a cambio. ¿Tienes información de otras personas?

No, yo no estoy utilizando nada que no sea conocido para negociar y ni siquiera tengo una estrategia. Para mí lo prioritario es que mi mujer esté exculpada, porque es un sufrimiento innecesario, lamentable y que me duele, aunque estemos separados, porque es la madre de mis hijos. Aparte de la prioridad de exculpar a mi mujer. Y cumplir mi prisión porque he cometido errores y tengo que afrontarlos.

¿Cómo es tu situación económica ahora mismo?

Me ha venido muy bien ser espartano toda mi vida. Vivo en una casa compartida con otros chicos, me llevo estupendamente con ellos. Podría vivir yo solo de alquiler pero me saldría más caro y no tengo dinero. Al principio viví en un apartahotel que tenía piscina al lado para poder entrenar, pero me subieron la renta.

"Podría vivir yo solo de alquiler pero me saldría más caro y no tengo dinero"

¿Cómo es tu relación con el resto de imputados?

El auditor falleció. Yo no tenía mucha relación con él pero me pareció una noticia malísima. Con algunos otros imputados estoy trabajando para los proyectos futuros.

Sabías que el auditor hoy fallecido te podía permitir cosas que otros no te podían permitir

Todo es mucho más sencillo. Tú no programas nada. Las cosas vienen y o a las coges o las dejas pasar. Pero no me gustaría hablar de él, porque ha fallecido. Y del resto de los imputados no he hablado prácticamente con nadie. Me he visto en alguna firma.

¿Habrá alguna posibilidad de devolver el dinero a los inversionistas?

Voy a luchar para ello.

¿Cómo tienes pensado hacerlo?

No lo sé. O mejor dicho: lo sé porque tengo la expectativa de intentar sacar un proyecto y ayudar a los antiguos accionistas y a los trabajadores, pero la vida me ha enseñado que nunca se sabe hasta el final.