Inditex vacía su filial irlandesa con la que facturaba el comercio electrónico mundial

Inditex está en el proceso de desmontar su filial ITX Fashion, radicada en Dublín, con la que la compañía facturaba los beneficios generados por el e-commerce en países fuera de la Unión Europea como Estados Unidos, México, China o Japón. La compañía gallega ha aprobado la salida de 4 millones de euros de su filial en la isla esmeralda, unos activos que irán a parar a otra división radicada en Países Bajos.

Esta extracción de cash de ITX Fashion se realizará mediante una modificación de su capital y sus reservas según un documento oficial al que ha tenido acceso ‘The Irish Times’. La decisión la tomó el consejo de administración el pasado mes en España. La salida deja el balance de ITX Fashion con activos de 101 millones de euros cuando el año pasado tenía activos de 288 millones. Los pasivos se quedan en cero a 31 de enero.

Inditex ha reconocido que las actividades de su compañía irlandesa “han sido adoptadas” por otras sociedades. Sin embargo, se ha negado a aclarar, a preguntas de 'Vozpópuli', cuáles serán las divisiones que adquieran el negocio que ahora está radicado en Irlanda. Podría ser una de sus filiales neerlandesas, ya que allí se han movido los activos, y que también está situada en una legislación con fiscalidad ventajosa.

Ya salió de Irlanda

La multinacional propiedad de Amancio Ortega comenzó facturando su incipiente negocio por internet a través de una sociedad irlandesa, que le proporcionaba una fiscalidad ventajosa. Pero en 2012 movió el negocio de comercio electrónico a España para que facturara a través de Fashion Retail, con sede en Arteixo (Coruña). Lo hizo después de que en el año 2011, en pleno colapso de la economía española y de la zona euro, informaciones periodísticas revelaran su estructura fiscal y que esto le supusiera un aluvión de críticas por su falta de solidaridad fiscal en un momento en el que las cuentas públicas del país obligaban al Gobierno a subir impuestos a los ciudadanos. Un día después de conocerse estas informaciones el grupo decidió pasar buena parte de su negocio digital a una filial española. Desde entonces, el e-commerce de la Unión Europea, un negocio de cientos de millones que no para de crecer, se factura desde Arteixo y sus beneficios son gravados con el impuesto de sociedades estatal, según asegura la empresa dirigida por Pablo Isla.

Con respecto al resto de países fuera de la UE, mercados como Estados Unidos, Japón o China, hasta ahora seguían facturándose en Irlanda. La compañía no ha aclarado a dónde irán ahora esos ingresos con este retroceso en ITX Fashion. Al contrario que competidores como Mango, Inditex siempre ha rechazado desglosar cuantas ventas realiza por internet. Argumenta que sería un número artificial debido a que el cliente es omnicanal (no distingue entre compras off y online).

Otros competidores sí que dan datos sobre sus ventas a través del canal online, como Mango, que facturó en 2016 un 13% de su negocio total a través de internet.

Durante todos estos años la filial irlandesa ha tenido una actividad creciente de varios cientos de millones de euros, englobando mercados muy importantes fuera del mercado común. Inditex argumentó en su momento que se instalaba en Irlanda porque allí se encontraba el know how tecnológico para un negocio tecnológico. Lo cierto es que multinacionales de todo el mundo, incluyendo algunas de las más grandes tecnológicas que operan en Europa (Apple, Google o Facebook) operan desde el pequeño país isleño, que ha conseguido disparar su economía convirtiéndose en una zona fiscalmente amable para las multinacionales, beneficiándose de su pertenencia a la Unión Europea pero aplicando tasas que suponen para las grandes una ventaja competitiva porque, desde Irlanda, pueden operar en el mercado común de la UE.