Ifema triplica su beneficio en 2017 hasta los 4,1 millones de euros

Los beneficios operativos del ferial madrileño Ifema fueron el año pasado de 22,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 22,4% sobre 2016 y un 45% sobre el año 2015, ejercicio sobre el que se puede establecer comparaciones ya que la importante Feria del Automóvil se celebra con carácter bianual. El beneficio neto ha sido de 4,1 millones de euros, lo que supone tres veces sobre el año anterior.

Este es el primer año que se presentan resultados con el nuevo modelo de gestión profesional acordado por los socios del ferial (Ayuntamiento, Comunidad, Cámara de Comercio y Cajamadrid). El consenso funciona, según los responsables de la institución.

Ifema facturó el año pasado un total de 118,1 millones de euros, lo que supone un 11,8% más que en el ejercicio de 2016 y un 21% si se compara con 2015, año que sirve de referencia. La razón de esta mejora de resultados es una mayor inversión por parte de las empresas, pero también por la capacidad de profundizar en los nuevos negocios como los congresos, convenciones o los espectáculos.

Se han celebrado 97 ferias, diez grandes congresos y 567 convenciones y eventos empresariales. Han pasado por sus instalaciones un total de 31.051 empresas y expositores con un total de más un millón de metros cuadrados de exposiciones y más de tres millones de visitantes.

El análisis

La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, destacó en la presentación de las cuentas que este es el primer año con los nuevos estatutos y añadió que ha terminado con "buenísimos resultados económicos y operativos". Para el año 2018 también hay buenas previsiones.

Ifema no tiene deudas ni recibe subvenciones por parte de las administraciones, lo que le permitirá acometer algunas renovaciones de sus instalaciones. Destacó que aún no han recibido peticiones de ferias que se celebran en Barcelona debido a la crisis catalana y añadió que lo importante es competir en igualdad sin tener en cuenta los problemas políticos. La consejera destacó el consenso con el que se gobierna el ferial madrileño entre los cuatro socios que forman la empresa.

Clemente González, presidente del Comité Ejecutivo, explicó en su comparecencia que los buenos resultados son fruto del trabajo e ilusión de las 400 personas que forman la plantilla. Destacó como objetivos centrar su atención en el cliente, la innovación, la digitalización, la diversificación e internacionalización "sin olvidar los aspectos sociales".

Recordó que el plan estratégico que terminará en el año 2022 incluye duplicar la actividad. Este año quieren facturar 130 millones de euros, organizar más de cien ferias y 600 convenciones. Las primeras semanas de actividad del año están cumpliendo los objetivos.

Se mantendrá la política de ferias nuevas, pero también las salidas al extranjero. Este año se organizarán eventos en Italia, Colombia, Qatar, Chile, Marruecos,... Los próximos objetivos son crecer en Latinoamérica y Oriente Medio.

Tienen necesidad de nuevos espacios y en esa política se enmarca la nueva gestión del Palacio de Congresos del Paseo de La Castellana o la puesta en marcha de "pabellones efímeros" pues necesitan para algunas de las ferias hasta 50.000 metros cuadrados más de espacio.

Van a utilizar los benéficos en el crecimiento y en mantener la política de que una de sus tres ferias estrellas, Arco, Fitur o Fruit sean líderes en su sector. Anunció sorpresas sobre nuevas actividades en el año 2018. Se han programado inversiones de 25 millones este año y de hasta 100 millones en los próximos cinco ejercicios.

El directora general, Eduardo López-Puertas, explicó que no van a renunciar a nada y destacó, como lo habían hecho la consejera y el presidente, la necesidad de potenciar la internacionalización y la búsqueda de nuevos congresos. Este año habrá un aumento de precios de los espacios expositivos, que no obstante no llegarán a los que estaban vigentes en el año 2008.