Gastos hipotecarios, IRPH... los jueces se reconcilian con la banca

La banca lleva años pendiente de tres péndulos: el regulatorio, el de la política monetaria y el judicial. Sin quitarles ojo de encima, los banqueros esperaban como agua de mayo que estas varillas llegaran al tope contrario a sus intereses y la gravedad hiciera el resto. Y todo apunta a que los tres péndulos van cogiendo velocidad a su favor. En especial el judicial.

El mayor reflejo de ello está en el fallo del Tribunal Supremo de ayer miércoles, decretando que la banca no tendrá que hacer frente al pago del impuesto de los gastos hipotecarios. No hay cifras oficiales, pero el sector se puede haber esquivado una factura potencial de más de 10.000 millones, en el caso de que todos los titulares de una hipoteca en España reclamaran.

Este fallo -del que hay que esperar a la sentencia en unas semanas- se une a otro anterior, en el que los reclamantes por las hipotecas referenciadas al IRPH también perdieron su batalla frente a los bancos. Lo que hace un año era impensable, que los jueces no dieran la razón a los clientes "estafados" por la banca, ha ocurrido ya dos veces en dos meses.

Contradicciones

Todo apunta a un cambio de clima y a que las reclamaciones de la banca pidiendo "seguridad jurídica" han calado en el mundo judicial. Si no es difícil entender que un mismo tribunal considere que los hipotecados no fueron avisados de las cláusulas suelo y no entendieron los riesgos de las multidivisa, y sin embargo sí comprendieron que contratando un crédito referenciado al IRPH (el euribor español) no se beneficiarían de la caída de los tipos de interés.

De esta forma, los banqueros van poco a poco dejando de ser "los avaros de Mary Poppins", como señaló la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, al menos en el terreno judicial.

La banca española ha ganado un asalto, no el combate, ya que hay muchas causas pendientes en Luxemburgo

Algo en lo que también influye la mejora económica. Con la crisis, el rescate bancario y miles de jubilados-preferentistas protestando en las calles, era difícil para un juez ponerse del lado de la banca. Ahora, gran parte de los afectados por estos abusos ya han recuperado su dinero y la economía crece al 3%, lo que quita presión a los magistrados.

Sin embargo, la banca española ha ganado una batalla, no la guerra, ya que gran parte de estos fallos van ya camino del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Una corte que en su día ya dio al sector el rapapolvo de las cláusulas suelo.

Tarde o temprano se resolverán todas estas cuestiones y el balance judicial para el sector será de miles de millones en sentencias en contra durante la crisis. Lo ideal sería que, de aquí en adelante, los banqueros eliminen las malas prácticas comerciales y haya transparencia real. Si no tendrán que someterse de nuevo a la ley del péndulo.