El Frob abre la puerta a entregar el informe de Deloitte sobre Popular sin censura

Tras meses y meses de polémica sobre el misterioso informe de Deloitte sobre Banco Popular, la Audiencia Nacional tiene a tiro conseguirlo. Y sin censuras. El último escrito del Fondo de Reestructuración (Frob) abre la puerta al envío de toda la documentación en su mano, incluido el informe de valoración de la auditora.

De esta forma, la Audiencia tiene en su mano conseguir algo más de lo que se va a dar a conocer en los próximos días por parte de su organismo superior, la Junta Única de Resolución (JUR). Tras varias disputas y una resolución en contra por parte del Panel de Apelación, ésta va a publicar el informe de Deloitte, pero en su versión no confidencial. Es decir, censurado.

Tanto la JUR como el Frob vienen argumentando que hacer pública toda la documentación puede suponer un peligro para la estabilidad financiera y para el comprador de Popular, Santander. Sin embargo, el fondo de rescate español lo hace con la boca pequeña, ya que siempre ha sido más partidario de que diera a conocer el informe de Deloitte y toda la documentación necesaria. También lo pidió públicamente el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Escrito

Así lo expone, de forma indirecta, el fondo español en su escrito: "El Frob quiere poner de manifiesto ante esa Sala a la que tiene el honor de dirigirse, que la JUR sostiene que la divulgación de determinados documentos de carácter reservado y especialmente sensible identificados en el índice con la mención CONFIDENCIAL, podría suponer un perjuicio para el interés público [---] y afectar a los intereses económicos y comerciales de Banco Santander". Es decir, atribuye estos argumentos a la JUR.

Y añade: "Tomando en consideración las razones aducidas por la JUR y siempre en tanto que la Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos no se oponga, no se aportarán los documentos que en el índice se califican como confidenciales". Así que la Audiencia tiene tan sólo que oponerse a la no publicación.

En este escrito, el Frob señala como confidenciales 8 de los 28 documentos clave del expediente de Popular. Son precisamente los informes que dependen de la JUR, como el de Deloitte, ya que los que fueron elaborados por el fondo español ya están en manos de la Audiencia sin censura.

La Audiencia tiene sobre su mesa este escrito del Frob desde el 10 de octubre, y desde entonces no hay señales de que haya pedido la información confidencial.

El informe de Deloitte se ha convertido en una de las claves para demandantes. Sin embargo, fuentes financieras señalan que se le está dando más importancia de la que tiene. En él, la auditora elaboró tres valoraciones de resolución: -8.200 millones, -2.000 millones, y en torno a 1.500 millones. Esta tercera tasación fue ocultada inicialmente, hasta que fue dada a conocer por este medio.