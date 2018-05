La ‘ruina’ de Florentino con Real Madrid TV: recauda sólo 1 millón por publicidad

Dos años después de la puesta de largo de Real Madrid Televisión en la TDT, no se puede decir que sus resultados sean positivos. El canal del club blanco ocupa el farolillo rojo en audiencia, con el 0,3% de la cuota de pantalla, y logra unos ingresos que son muy inferiores a los del resto de las empresas que emiten en abierto. Según los registros de la consultora i2P, durante el ejercicio 2017 facturó 1 millón de euros por publicidad, es decir, 5 veces menos que TEN (Secuoya), la segunda cadena menos vista.

Un mero repaso a los datos de audiencia de Kantar Media permite comprobar el escaso éxito del canal de televisión madridista. Sin ir más lejos, el pasado domingo logró un share del 0,4% y su espacio más visto fue un partido de Segunda División B, con 84.000 espectadores. Es decir, que la audiencia de su emisión con más audiencia apenas si daría para llenar el Estadio Santiago Bernabéu (81.000 personas).

Los datos de inversión publicitaria de 2017, recopilados por i2P, y a los que ha tenido acceso Vozpópuli, dejan claro que la facturación publicitaria de este canal es también escasa. De hecho, en ese ejercicio recaudó 1 millón de euros –según estima la consultora-, muy por detrás de TEN (5 millones), Trece (11 millones), DKiss (12) y Gol (13); y a una mucha mayor distancia del canal temático más visto de la TDT: FDF(97 millones).

Bien es cierto que el canal del club deportivo presidido por Florentino Pérez no surgió para librar la batalla de la audiencia. Ahora bien, el escaso share que ha registrado desde su estreno en la TDT y la ausencia de partidos de primer nivel en su parrilla de programación han provocado que su recaudación publicitaria sea escasa, lo que complica ostensiblemente la tarea de cuadrar las cuentas de la cadena.

Cabe recordar que el mantenimiento de la señal de una televisión en alta definición cuesta anualmente 6 millones de euros –el contrato lo tiene con Cellnex Telecom-. A esto hay que sumar otros servicios, como la producción de contenidos, que Florentino Pérez encargó a Mediapro (Jaume Roures) en 2016, tras descartar a Mediaset para realizar esta tarea.

Club grande, operador pequeño

Real Madrid Televisión forma parte de la Asociación Española de Televisiones Digitales Terrestres, que aglutina a los pequeños operadores de la TDT, y que lidera Blas Herrero. Entre las pretensiones de este grupo de empresarios se encuentra la de conseguir que Cellnex Telecom rebaje el precio del servicio de transporte y difusión de la señal.

En concreto, exigen que baje desde los 5 millones de euros actuales -6 millones en el caso de los canales de HD- hasta los 800.000 euros por cada punto de audiencia, a los que se sumaría una cantidad fija de 1 millón de euros, según explican fuentes de la asociación.

La decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de conceder una licencia de televisión al Real Madrid no estuvo exenta de polémica. De hecho, el Grupo Prisa –que participó en el concurso de canales, sin éxito- llegó a pedir la descalificación del proceso de Atresmedia, Mediaset y del club blanco por no estar “en posición de mejorar los niveles de pluralismo en la televisión”. A tenor de su escaso share, no se puede decir que sus contenidos hayan enganchado a los ciudadanos.