Facebook bloquea el acceso a más de 400 aplicaciones por una posible filtración de datos personales

Facebook ha bloqueado desde el pasado mes de marzo el acceso a más de 400 aplicaciones externas que funcionan a través de su red social homónima por sospechas sobre sus desarrolladores y sobre la posible filtración de datos personales de usuarios.

La red social ha bloqueado este miércoles a la aplicación externa myPersonality, dedicada a la realización de 'test' de personalidad y activa desde 2012, por compartir información con investigadores y con otras compañías, como ha anunciado la compañía a través de un comunicado.

La red social considera claro que myPersonality difundió información personal de manera ilegítima y comenzará a notificar a los 4 millones de usuarios de su plataforma que utilizaron la aplicación de que su información puede haber sido mal usada.

myPersonality no ha respondido a las auditorías de información de Facebook, que se realizan desde marzo, fecha desde la que Facebook comenzó a restringir el acceso a datos personales a estas aplicaciones externas y a realizar revisiones exhaustivas a raíz del escándalo de Cambridge Analytica.

Facebook ha asegurado también que no le consta que myPersonality haya tenido acceso a la información de los amigos de los cuatro millones de cuentas afectadas, por lo que no avisará a los amigos de estos perfiles a no ser que detecte otras pruebas.

En total, desde el pasado mes de marzo, Facebook ha suspendido el acceso a más de 400 aplicaciones de terceros por sospechas relacionadas con los desarrolladores responsables de ellas o por la utilización de la información que los usuarios comparten voluntariamente con ellas.