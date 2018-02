FG, al descubierto: carga contra políticos, banqueros y el 'establishment'

Francisco González (FG), en estado puro. La rueda de prensa de resultados de BBVA ha cumplido con las expectativas ante un discurso sin pelos en la lengua del banquero gallego. Sea por el constipado que arrastraba o porque ya ve más fuera que dentro del cargo, el presidente del banco cargó con dureza contra políticos, otros banqueros y el mundo empresarial.

Aunque FG no es de los que se esconde en sus comparecencias públicas, la de ayer enmudeció al auditorio de la Vela de BBVA. El presidente del banco tuvo palabras (implícitas o explícitas) hacia José Ignacio Goirigolzarri (Bankia), Ana Botín (Santander), Ángel Ron (Popular), Emilio Saracho (Popular), el ministro Luis de Guindos, el líder socialista Pedro Sánchez, su predecesor José Luis Rodríguez Zapatero, el PP y resto de grupos políticos y las grandes empresas.

Tres fueron los ejes que dieron pie a estas críticas: las fusiones, que él no ve con “bancos físicos” como Bankia y se alegra de no haberse quedado con Popular; la corrupción inmersa en la clase política y empresarial española; y su sucesión, que no debe seguir el ejemplo de la de Popular.

Viejos 'amigos'

Más allá de no ver sentido a una fusión con Bankia, FG tuvo más palabras para el banco nacionalizado y presidido por su ex número dos Goirigolzarri. En un mensaje para él y Guindos, señaló que “hay que abandonar el discurso de que se va a recuperar” unas ayudas públicas “que no se van a recuperar”. “No creo en los milagros”. Lo mismo con Sareb. En cualquier caso, avaló la candidatura de Guindos para el BCE, a pesar de sus reconocidas diferencias en los últimos años.

Hablando de la fallida compra de Popular, que rechazó por tres veces, FG envió uno de sus mensajes a Botín. “Estamos encantados de no habernos quedado Popular, hoy tendríamos un problema al tener que estar todo el día enfocados en hablar de sus problemas”, señaló. También dijo que no le preocupa Santander, ni JPMorgan, sino Alibaba, Amazon o Facebook.

El discurso de FG genera división de opiniones: los que creen que dicen lo que nadie se atreve y los que creen que le falta esa misma autocrítica

Las críticas por Popular no quedaron ahí. Al hablar sobre su sucesión, en la que apuntó a Carlos Torres como primer ejecutivo, sin aclarar si José Manuel González Páramo será presidente no ejecutivo, comentó que lo que tiene claro es que “viendo lo que se ha visto en Popular, que importante es hacer bien una sucesión”. No aclaró si se refería a Ángel Ron o Emilio Saracho, o a ambos.

Pero la verdadera artillería se la guardaba para los políticos. Tuvo para todos, pero principalmente para el PSOE, con el que nunca ha comulgado. Criticó la propuesta de Sánchez de fijar un impuesto a la banca que le recuerda más a “países como Bolivia que europeos”. Y recordó la presión que sufrió con el intento de tomar BBVA por parte de Sacyr, con el aval del gobierno de Zapatero.

Corrupción

No se quedó ahí: “Nunca me ha gustado la relación de políticos y empresarios. En este país se ha visto una corrupción brutal. Cosas muy graves. Cualquier cosa de éstas en otro país hubiera acabado con todos en la cárcel, y no ha pasado. El político que haga su trabajo, nosotros el nuestro, y que gane el mejor. No que gane el que paga una cena o una comisión. Eso destruye la sociedad”. Todo un palo para el ‘establishment’, aunque sin nombres.

Las palabras de FG generaron división de opiniones en el sector financiero. Hay quienes coinciden que el banquero gallego tiene razón en muchas de sus afirmaciones y que es, junto a María Dolores Dancausa, de Bankinter, el único que dice las cosas por su nombre. Pero también se comenta que FG siempre ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, y que su gestión ha estado exenta de autocrítica, que han hecho que fueran saliendo sus colaboradores. Nunca llueve a gusto de todos.