Elon Musk elimina las cuentas de Tesla y SpaceX en Facebook: "¿Qué es Facebook?"

El fundador de la compañía de vehículos eléctricos Tesla, el sudafricano Elon Musk, ha anunciado este viernes que borrar las cuentas de Facebook de la compañía de coches eléctricos y de Space X, su proyecto espacial. Lo hace para dar un golpe de gracia a Mark Zuckerberg y su red social que pasa por los peores momentos de su historia tras desatarse el escándalo de protección de datos de Cambrydge Analytica.

Musk ha dado estas informaciones a través de Twitter, dejando entender que aunque se ha mostrado en contra de la red social de Zuckerberg, no lo está de la de los 280 caracteres.

Así respondía cuando desde Twitter se le pedía borrar su cuenta en Facebook: "Sin duda lo haré, de todas formas es un rollo".

El emprendedor ha asegurado que "no uso Facebook y nunca lo he hecho, así que no creo ser ningún martir ni que mis compañías vayan a verse afectadas. Tampoco les pagamos publicidad de ningún tipo así que no me importa"

Instagram’s probably ok imo, so long as it stays fairly independent. I don’t use FB & never have, so don’t think I’m some kind of martyr or my companies are taking a huge blow. Also, we don’t advertise or pay for endorsements, so … don’t care.