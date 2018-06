Ebro Foods invertirá 10 millones de euros en reforzar su oferta 'bio' y vegana

La productos biológicos y veganos están de moda. Y parece que es una moda que ha llegado para quedarse. Por ello, los grandes de la distribución y las principales marcas quieren aprovechar el tirón. Este martes, el líder mundial en el sector del arroz y el segundo fabricante mundial de pasta, Ebro Foods, ha anunciado en su junta de accionistas que invertirá 10 millones de euros en su oferta de estos productos.

En concreto, el presidente de Ebro Foods, Antonio Hernández, ha informado, en un encuentro con los medios de comunicación tras la junta de accionistas, que su compañía va a reforzar su apuesta por su marca Vegetalia, tras comprar de esta firma el pasado mes de enero por 15 millones de euros. "Reforzaremos la línea de negocio de Vegetalia. El objetivo es ampliar la planta de Barcelona con una inversión cercana a los 10 millones", afirma el ejecutivo.

Su objetivo en este año es que su división "eco" logre aumentar su facturación de 40 hasta los 100 millones de euros. Antonio Hernández indica que "todavía es un parte pequeña para nuestro negocio, pero tenemos el objetivo de crecer en este segmento de manera orgánica o adquiriendo alguna compañía de cierto tamaño", apunta.

Unas palabras que ha refirmado con los propios accionistas de Ebro Foods. "Durante el año 2018 continuaremos buscando el crecimiento en las nuevas áreas de bio, Healthy Food y en el negocio de fresco, pero sin descuidar nuestras actividades y marcas principales, que sin duda constituyen el corazón de la compañía", ha indicado en la junta.

En su línea por reforzar este segmento, el presidente de Ebro Foods ha confirmado su reciente lanzamiento la marca ecológica 'Happy bio'. Este producto busca situarse en las estanterías saludables de las grandes compañías de distribución. Esta marca ya está presente en los principales distribuidores de Francia y que Hernández espera "un buen desarrollo".

Con esta apuesta, Hernández quiere dar continuidad a la buena marca económica de la compañía que, a su juicio, en sus últimos resultados, los datos son "fantásticos". Ebro Foods obtuvo en 2017 un beneficio neto de 221 millones de euros, un 30 % más. Los ingresos se elevaron un 1,9% más, hasta los 2.500 millones de euros y el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 359 millones de euros. Asimismo, el ejecutivo ha celebrado la buena marcha de la compañía en bolsa en este 2018, sus acciones suben cerca de un 10% en este período.

Conquistar Asia

El presidente de Ebro Foods también ha hablado de su proyecto de extender su compañía por Asia. "Estamos haciendo una importante apuesta inversora en India, Tailandia y Camboya, y nuestro objetivo es no solo considerar estos países como suministradores de materia prima, sino también como importantes mercados para los productos de la compañía".

De momento, Hernández celebra que Ebro Foods ha tenido "un ejercicio muy positivo" en el continente. También considera como datos favorables para la compañía ser "la única compañía occidental con una planta de pasta en Asia". Por último, ha señalado que su objetivo es aumentar del 2% al 5% su facturación en territorio asiático.

Una apuesta que no ha funcionado en Egipto. El ejecutivo de Ebro Foods ha reconocido a los medios que su inversión en el país "no es rentable", tras su inversión de nueve millones de euros en el país. "No tenemos la intención de reanudar nuestra actividad en este país, ya que el suministro de agua se hizo imposible", aclara Hernández.