La burbuja del Mobile: 225 euros por un (mal) hostal de 37, 1.000 euros por un hotel de 180

Paco (nombre ficticio) es un empresario del mundo de la tecnología que prefiere no aparecer con su nombre real en este artículo. Su intención era desplazarse para asistir al Mobile World Congress con el fin de hacer negocios. Tomó la decisión hace sólo tres semanas y, tras hacerse con un pase para la feria, empezó a buscar alojamiento.

Comenzó por los hoteles pero las cifras se iban de madre: 500 euros, 600, 700... A eso había que sumarle la dificultad para encontrar habitación. En resumen, escasa oferta y mucho precio. El binomio habitual. La consecuencia de la oferta y la demanda.

Así que con las mismas dirigió el objetivo a los alojamientos más económicos. Después de buscar, decide reservar noche en un hostal en el céntrico barrio de La Boquería.

El coste del hostal se ha multiplicado por seis durante los días del Mobile World Congress

El precio le parece astronómico teniendo en cuenta que es un hostal. Pasar una noche le va a costar 225 euros sin desayuno, pero el hecho de que se encuentre a sólo 2,5 kilómetros del Mobile World Congress y no encontrar demasiadas alternativas son motivos suficientes para que apueste por él, no sea que encima se lo quiten.

El lunes llega a Barcelona y, tras pasar todo el día en la feria trabajando, se dirige al hostal. Menos mal que reservó en su día -piensa-. Ya no quedan habitaciones disponibles, tal y como reza un cartel en la puerta del negocio. Se registra y entra en su habitación.

"El olor a suciedad, a rancio, era insoportable. Enseguida me di cuenta de que lo que había pagado no se ajustaba en ningún caso a la calidad del alojamiento. Suelo descascarillado, falta de limpieza y una cama en extremo incómoda me hicieron pasar una de las peores noches que he vivido. Soy del Atlético de Madrid y he viajado a sitios con alojamientos de todo tipo. Nos adaptábamos a lo que había, pero nunca había visto nada tan desequilibrado en calidad precio como esto", explica Paco.

¿Cuánto cuesta fuera del Mobile?

Este diario ha iniciado una una reserva para cinco días después del final del Mobile World Congress en el mismo hostal, a través de la misma web que Paco (Booking) y el resultado es un coste por noche de 37 euros.

Esto supone que el coste del alojamiento se ha multiplicado por seis durante los días de la feria, algo que se puede comprobar en el pantallazo que adjuntamos. El propietario del hostal gana en un sólo día de congreso lo que consigue ganar en seis si hablamos de una época un normal.

Hoteles

En el caso de los hoteles, la curva de precios es similar. "La habitación de un hotel de 4 estrellas cuesta días después del Mobile World Congress entre 180 y 250 euros, cuando a mí me han llegado a pedir hasta 1.000 euros por ella durante los días del evento", comenta la empleada de una empresa de eventos que lleva tres años gestionando la estancia de profesionales en durante el MWC.

Tal y como asegura esta misma fuente, "la zona centro incrementa muchísimo el precio de sus alojamientos hoteleros respecto a cualquier otro periodo del año".

AirBnB, sueños low cost

AirBnB, sin embargo, ofrece precios más alejados de los comentados anteriormente. La propia compañía aseguró en las semanas previas a la feria que el coste medio por noche en sus alojamientos sería de unos 66 euros.

Además, estimó en 45 millones de euros el beneficio derivado de todas las personas que estos días se alojen en Barcelona mediante esta modalidad.

Así las cosas, este tipo de alojamientos tiene también su talón de Aquiles. "Hemos pagado unos 70 euros cada uno y hemos tenido un problema con la calefacción, que no funciona, pero el dueño se desentiende, y desde AirBnB tampoco nos dan solución", concluye una persona que ha alquilado una vivienda con otros cuatro asistentes a través de la página web de estas compañía.