La CEOE y los sindicatos alcanzan un preacuerdo sobre la subida salarial: hasta el 3%

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y los sindicatos UGT y CCOO han firmado este lunes un pre-acuerdo sobre la subida salarial que se aplicará a los trabajadores entre 2018 y 2020. El pacto contempla una parte fija del 2% y una variable del 1% que estará ligada a varios factores relacionados con la situación de la empresa y el rendimiento de los trabajadores, según han explicado fuentes de la patronal.

El documento rubricado por las partes incluye una recomendación para el incremento progresivo de los salarios más bajos hasta 2020, de modo que puedan alcanzar, al menos, los 1.000 euros mensuales, en 14 pagas, dentro de dos años y medio. La intención es que este compromiso se aplique exclusivamente en los sectores que han notado los efectos de la recuperación económicapara evitar que se agrave la situación de las empresas en pérdidas.

El acuerdo finalmente no incluirá la cláusula de revisión anual que pidieron los sindicatos para que se compensara la inflación al final de cada uno de los años de vigencia del pacto. A juicio de la patronal, este tipo de disposiciones adicionales tenían sentido hace décadas, cuando el IPC era superior al 10%, pero no actualmente, dado que el incremento apenas si implica pérdida de poder adquisitivo. De ahí que finalmente no se haya incluido. Ahora bien, el compromiso es que este punto pueda plantarse durante la negociación de los convenios de las empresas que hayan registrado beneficios.

Patronal y sindicatos han negociado esta la subida salarial durante los últimos meses, aunque hasta junio no se lograron avances significativos. Finalmente, se ha cerrado en una reunión mantenida este lunes entre el presidente de la patronal, Juan Rosell, el vicepresidente y representante de CEPYME, Antonio Garamendi; y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo. El documento rubricado este lunes lo ratificarán en los próximos días la Junta Directiva de la CEOE y las Ejecutivas de UGT y CCOO.

Condiciones del acuerdo

En el borrador del acuerdo -al que ha tenido acceso Vozpópuli-, se especifica que la subida variable del 1% estará supeditada, entre otros, a la evolución de la productividad y al absentismo injustificado. Este último punto preocupa especialmente en la CEOE, dado que en las empresas españolas provocó pérdidas de 75.449 millones de euros en 2017, es decir, un 10,5% más que en el ejercicio anterior, según datos de Adecco.

Para tratar de paliar este problema, las partes han pactado la creación de un observatorio que en el plazo de 6 meses emitirá un informe que servirá para realizar pruebas piloto, con el objetivo de evitar "el absentismo no deseado".

El pacto rubricado entre las partes, también aboga por la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para regular de una forma más efectiva la subcontratación y la descentralización de los servicios de las empresas, con el objetivo de evitar el deterioro de las relaciones laborales.

Empresarios y representantes de los trabajadores también han propuesto el desarrollo de una nueva normativa, "destinada al mantenimiento del empleo" en las empresas en dificultades económicas, para que se favorezcan las reducciones de jornada sin que los empleados vean perjudicada su protección social y sus retribuciones. "Se trata de evitar despidos, contribuir a la viabilidad de las empresas en situación de dificultad, ajustar costes laborales manteniendo el empleo y fomentando la información (...). También de promover modelos de flexibilidad interna, pero no externa", detalla el acuerdo.

Los firmantes del documento también instan a desarrollar el marco legal necesario para mejorar la formación de los trabajadores y su adaptación a las nuevas exigencias del mercado. Asimismo, trasladarán a las Administraciones la necesidad de recuperar el "contrato relevo" -para las situaciones de jubilación parcial-, al que consideran un "elemento esencial para el traslado del conocimiento, rejuvenecimiento de las plantillas, mejora de la productividad de las empresas y creación de empleo estable".