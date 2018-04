Blas Herrero propone dar entrada a los sindicatos en el consejo de Duro Felguera

La estrategia del empresario Blas Herrero para salvar Duro Felguera contempla una reestructuración completa del consejo de administración de la compañía. Representantes de los sindicatos y del Gobierno de Asturias pasarían a formar parte del consejo de Duro Felguera en el caso de que la banca acreedora apoyara los planes diseñados por Herrero para la multinacional asturiana.

Duro Felguera pasa estos días por el que posiblemente sea el momento más delicado de su centenaria historia. La compañía se encuentra en causa de disolución, con pérdidas millonarias, caída de su valor en Bolsa y proyectos internacionales cancelados; afronta una investigación en la Audiencia Nacional por presuntas prácticas corruptas en Venezuela, y un requerimiento de pago por parte de Hacienda por importe de 122 millones de euros.

Desde hace más de un año el grupo busca un socio industrial al que poder involucrar en su refinanciación, para lo que contrató los servicios del banco de inversión Rothschild. Pero todavía no ha logrado convencer a nadie. El empresario asturiano Blas Herrero es el único que por el momento ha permanecido interesado en el rescate de la compañía, pero siempre que se haga siguiendo su propio plan de negocio.

La banca da tres meses más a Duro Felguera y amplia el plazo de vencimiento de la deuda

La empresa anunció el pasado día 7 de marzo una ampliación de capital de hasta 125 millones de euros, que supondría una fuerte dilución de los actuales accionistas. En su última información financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Duro Felguera indicó que negocia una nueva línea de financiación de 25 millones, y avales por hasta 100 millones. "Las conversaciones con las entidades avanzan a un ritmo satisfactorio y en los términos indicados", señaló el grupo, "si bien el posible acuerdo estará sujeto a la realización de una ampliación de capital por parte de la Sociedad". La compañía con sede en Gijón aseguraba que las perspectivas "sobre el desenlace de la ampliación", son "positivas".

Blas Herrero se ha opuesto a esa ampliación de capital y ha trasladado a la banca y a Rothschild que no participaría en la refinanciación de Duro Felguera en el caso de que esta fuera aprobada. Fuentes cercanas al empresario dueño de Kiss FM y accionista de la inmobiliaria Renta Corporación, aseguran que la opción de la ampliación de capital "no es factible, no es suficiente, y la banca terminará por asumirlo".

El plan de negocio de Herrero, explican las fuentes consultadas, pasa por conseguir líneas de avales por importe de 350 millones de euros; la capitalización del 100% de la deuda por parte de la banca acreedora -liderada por Santander-; y una inyección de capital de unos 300 millones para financiar la renegociación con proveedores, un ERE y solventar los problemas fiscales que arrastra.

"Duro Felguera soporta unos gastos generales de funcionamiento excesivos, impropios de una compañía en su situación", comentan. "La salvación de Duro Felguera pasa por una involucración total de la banca acreedora, pero también de las fuerzas sociales asturianas, de los sindicatos y del Gobierno de la región; por eso el consejo de administración del grupo tendría que dar cabida a representantes de todos ellos", apuntan.

Más tiempo

El domingo 15 de abril finaliza la última ampliación del plazo del vencimiento de la deuda (standstill) de Duro Felguera. En enero los bancos accedieron a alargar ese plazo tres meses y harán ahora lo mismo.

De acuerdo a fuentes financieras, los principales acreedores de Duro Felguera -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Liberbank, Bankia y Banco Cooperativo Español- han acordado esta semana las condiciones del nuevo standstill y el vencimiento de la deuda del grupo industrial será nuevamente aplazado 90 días, hasta julio. De no hacerlo, el grupo entraría previsiblemente en liquidación.