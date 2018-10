RTVE accede a facilitar los sueldos de sus directivos

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación que interpuso RTVE contra el fallo del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid, que avalaba una petición al Consejo de Transparencia de Comisiones Obreras por la que se instaba a la corporación pública estatal de medios de comunicación a brindar información sobre las retribuciones anuales brutas percibidas en 2014 y 2015 por sus directivos, en una resolución que el Consejo ha hecho pública este viernes.

Según han confirmado fuentes de RTVE a Vozpópuli, la actual dirección "está muy comprometida con la transparencia" - desde que entró en vigor la ley en 2014, RTVE ha sido uno de los organismos más reacios a las solicitudes del Consejo de Transparencia con hasta 13 recursos, - y no recurrirá la sentencia ante el Supremo, pese a poder hacerlo, tal y como ya había anticipado Vertele. Las mismas fuentes, en cualquier caso, recalcan que ofrecerán "la información solicitada a la persona que lo hizo".

En su recurso, la corporación pública esgrimía en primer lugar defectos de forma en la solicitud de información: que la solicitud no se había realizado a través del Portal de Transparencia del Estado sino directamente vía Consejo. Este último la admitió entendiendo que "por cuestiones formales" no se puede "no facilitar el ejercicio del derecho de acceso, reconocido constitucionalmente".

La sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid, ratificada por la sección séptima de la Audiencia Nacional según ha informado el Consejo de Transparencia a través de una nota de prensa, establece que "en lugar de requerir la subsanación" por los defectos de forma "se acordó directamente la inadmisión, obstruyendo de manera infundada el ejercicio del derecho constitucional, lo que es contrario a derecho"

En segundo lugar, alegaba en suma que la publicación de las retribuciones de forma individualizada de los directivos iba en contra de la protección de sus datos personales. Por el contrario, la resolución ratificada por la AN establece que "las retribuciones que puedan percibir personas que ejerzan cargos públicos o sean personal directivo de una entidad incluida en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 19/2013, no constituyen datos de carácter personal especialmente protegidos ni afectan al derecho de intimidad de tales cargos".

Asimismo, la propia Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional enuncia en la sentencia pública este viernes que "en cuanto al contenido de la solicitud de información referida a la retribución anual bruta percibida en 2014 y 2015 por el personal directivo de la CRTVE es una información que no se incardina dentro del art. 7 de la LOPD y son datos que son susceptibles de información. Y al objeto de alcanzar un sistema que garantice la transparencia y la objetividad en el ámbito público, procede dar a conocer esas retribuciones anuales que se solicitan".