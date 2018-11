La Audiencia de Madrid exige investigar a Bantierra por blanqueo de capitales chinos

La Audiencia de Madrid ha estimado el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción en favor de que se investigue a la entidad bancaria Bantierra por presunto blanqueo de capitales chinos, falsedad de documentos y delitos contra la Hacienda pública, delitos todos ellos que se habrían cometido entre 2012 y 2013.

El auto de la Audiencia de Madrid, al que ha podido acceder Vozpópuli, cuestiona el fallo del Juzgado de Instrucción Nº16 de Madrid de febrero de 2017. Este último había inadmitido a trámite la querella impulsada por la testigo y extrabajadora, Mar Uriarte, por apoderamiento indebido de la documentación en la que se fundaba la querella.

La Audiencia de Madrid, sin embargo, le exige igualmente investigar la presunta trama de blanqueo de capitales de esta entidad aragonesa detallada anteriormente por este periódico.

Según el fallo de la Audiencia madrileña, "aceptar una querella no exige la constancia acreditada de lo que afirma, sino la posible relevancia penal de los hechos que contiene...del relato de los hechos de la querella, no puede excluirse "per se" su carácter delictivo, ni aparecen aquéllos como totalmente inverosímiles". "Resulta procesalmente inoportuno vincular la inadmisión a trámite de una querella a la valoración por parte del juez instructor de cuanta documentación obra unida a la querella y considerarla como prueba ilícita", subraya la sentencia conocida este sábado.

"Muy tranquilos"

El juez instructor tendrá ahora que citar a declarar, en calidad de investigados, a siete directivos y responsables de la cooperativa aragonesa, entre ellos, su expresidente, José Antonio Alayeto.

Por lo pronto, desde Bantierra responden a Vozpópuli que, "por nuestra parte no hacemos ninguna valoración más allá de poner toda nuestra máxima colaboración con la Audiencia para aclarar y cerrar este asunto. Estamos muy tranquilos".