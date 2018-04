Ana Botín: "El veredicto de 'La Manada' es un retroceso para la seguridad de las mujeres"

Desde su estrenada hace muy poco cuenta de Twitter, Ana Botín, presidenta de Banco Santander, ha decidido entrar de lleno en la polémica suscitada tras la sentencia de la Audiencia de Navarra en el mediático caso de 'La Manada'. Lo ha hecho posicionándose a favor del sentir mayoritario en redes sociales y también del de muchos políticos, que consideran que la sentencia no es buena, y con palabras demoledoras.

"El veredicto de 'La Manada' es un retroceso para la seguridad de las mujeres", ha dicho Botín, que ha compartido un texto del 'Washington Post' en el que un experto en psicología explica "por qué muchas víctimas de violación no luchan o gritan"

El veredicto de la Manada es un retroceso para la seguridad de las mujeres.Leed, por favor: https://t.co/LYHEOpEiF7 — Ana Botín (@AnaBotin) 27 de abril de 2018

En este artículo que comparte la hija del fallecido Emilio Botín, el experto asegura que "quedarse paralizado es una respuesta cerebral al peligro, especialmente ante el ataque de un depredador sexual. Como le pasa al ciervo cuando ve las luces de un coche. Tal y como declaró una mujer: 'No dije que no, pero realmente no sabía que hacer. Simplemente estaba paralizada". Esta explicación psicológica continúa diciendo que "la paralización ocurre cuando la amígdala -una estructura crucial en el circuito cerebral causada por el miedo- que detecta un ataque y manda al bulbo raquídeo quedarse sin movimiento. Esto ocurre en un momento, automáticamente y por encima del control consciente. Es una respuesta del cerebro que rápidamente deja el organismo en un estado de vigilancia por los ataques que está recibiendo. Los ojos se abren, las pupilas se dilatan. Se agudiza el oído. El cuerpo está preparado para luchar o huir. Pero como vemos, no ocurren ninguna de las dos cosas".