Ana y Javier Botín venden acciones de Bankinter por vez primera en un lustro

Los hermanos Ana y Javier Botín se desprendieron el pasado año de cerca de dos millones de acciones de Bankinter, en la primera operación de venta de títulos de la entidad que efectúan desde el año 2012.

La presidenta de Santander, Ana Botín, de acuerdo al último informe financiero anual del primer banco español, posee 5,17 millones de acciones de Bankinter (a 31 de diciembre de 2017), que al precio actual de cotización tienen un valor de 43,9 millones de euros.

En los informes financieros que Santander publica cada año, la participación publicada que la primera ejecutiva de la entidad poseía en Bankinter era de 6 millones de acciones, participación que no había variado desde el año 2013. Lo que supone que Ana Botín vendió el pasado año 830.000 acciones de Bankinter.

Javier Botín, consejero de Santander, hermano de la presidenta de la entidad, posee –a 31 de diciembre de 2017- 6,9 millones de acciones de Bankinter (58,9 millones de euros). Al igual que en el caso de su hermana, su participación en el banco naranja venía siendo la misma desde el año 2013, 7,9 millones de acciones. El pasado año, Javier Botín se desprendió de un millón de títulos de Bankinter.

Jaime Botín es el primer accionista de Bankinter, con el 23,87%

La familia Botín fundó Bankinter a mediados de los años sesenta del pasado siglo junto con Bank of America. Jaime Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos, hermano del fallecido Emilio Botín, es el primer accionista de Bankinter, con el 23,87% del capital, a través de la sociedad Cartival. Su hijo Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda es el representante de Cartival en el consejo de Bankinter. Y Marcelino Botín-Sanz Sautola Naveda, hermano de Alfonso, es consejero dominical de la entidad.

Las participaciones de Ana Botín y su hermano Javier en Bankinter, al no alcanzar el 3% del capital y no ocupar puestos en la dirección de la entidad, no son de obligada publicación en los registros de accionistas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En el año 2012 los hermanos Ana y Javier poseían 4,7 y 5 millones de acciones de Bankinter, respectivamente. En 2013 los dos incrementaron sus participaciones en el banco dirigido por María Dolores Dancausa, hasta los 6 y 7,9 millones de acciones; esas participaciones han permanecido invariables hasta el pasado año.