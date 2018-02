Aljaro: una solución temporal para Abertis en plena guerra de OPAS

La marcha de Francisco Reynés a Gas Natural ha supuesto el descabezamiento de Abertis en uno de los momentos más complejos de su historia. La concesionaria de autopistas está pendiente de la resolución de las dos OPAS que Atlantia y ACS-Hochtief han lanzado sobre su capital, que determinarán su futuro y provocarán cambios de gran calado en su organigrama. Mientras esta situación se resuelve, la compañía confiará su día a día a José Aljaro, actual director general Financiero, que asumirá de forma temporal el mando de las operaciones.

Según ha informado Abertis en un hecho relevante, José Aljaro ejercerá a partir de ahora de consejero ejecutivo con cargo de director general "para cubrir la vacante" producida como consecuencia del cese de Reynés.

Este ejecutivo (Córdoba, 1961) es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas. Se incorporó a Abertis en 2005 después de haber ejercido de gerente de Auditoría en Arthur Andersen, de director financiero y jefe de Estrategia en el Grupo Cortefiel; y de responsable de marcar el plan de futuro del Grupo González Byass.

El plan inicial de Abertis pasa porque Aljaro maneje el timón del barco –apoyado por su equipo directivo- hasta que sus accionistas tomen una decisión sobre las OPAS y se determine el rumbo que seguirá la compañía a partir de ahora. Será una situación transicional obligada por la cesión de poder de Isidro Fainé en Gas Natural, en favor de Reynés.

Las previsiones apuntan a que esta gran operación se cerrará antes del final de 2018, aunque su último capítulo no se escribirá de forma inminente. Hace unas horas, la Comisión Europea ha dado luz verde a la oferta de ACS-Hochtief, al considerar que no perjudica al mercado de las autopistas de peaje. A partir de aquí, la pelota ha caído en el tejado de Sebastián Albella, puesto que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que preside deberá conceder su visto bueno al folleto con la oferta.

Un ojo en Moncloa

Aljaro también deberá mirar de reojo a lo que sucede en Moncloa con respecto a esta compañía del Ibex-35. En este sentido, cabe recordar que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital deberá aprobar los planes de los ofertantes con respecto a Hispasat, participada de forma mayoritaria por Abertis. La semana pasada, Álvaro Nadal presionó a los dos candidatos para que clarificaran sus intenciones para con la empresa de satélites.

Según publicó Vozpópuli, el ministro de Energía trasladó hace unos días a Isidro Fainé -Fundación La Caixa- su deseo de que la OPA de Florentino Pérez se imponga a la planteada por la compañía italiana. Esto reveló dos secretos a voces: que Nadal no está dispuesto a adoptar un papel secundario en esta operación y que en el Ejecutivo existen posturas encontradas sobre el modus operandi que se debe seguir con respecto a la OPA de Atlantia.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se ha puesto de perfil en este asunto y ha optado por no entorpecer la operación, algo que comparten otros miembros del Consejo de Ministros. Nadal no comparte esa política de 'no beligerancia', tal y como demostró en su conversación con el máximo representante del accionista de referencia de Abertis.

Cabe recordar que Atlantia ofrece por 16,5 euros por cada uno de los títulos de Abertis, mientras que ACS-Hochtief, 18,76 euros. No obstante, se espera que la compañía italiana mejore su propuesta próximamente.