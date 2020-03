El coronavirus pone contra las cuerdas a las empresas españolas en China

El coronavirusya se deja sentir en las empresas españolas en China. Según una encuesta interna elaborada por los asociados de la Cámara Oficial de Comercio de España en China a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el 89,09% de las compañías españolas que opera en Shanghái admite que el virus del Covid-19 afecta a sus negocios. Shanghái está considerada la capital financiera del país y también es una de las ciudades más pobladas.

En concreto, el 67.39% de las empresas encuestadas se muestra “muy de acuerdo” con la afirmación “el coronavirus ha afectado mi trabajo o mis negocios en Shanghái”. Otro 21,70% admite estar “de acuerdo” frente a un 8,70% que no está “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y un 2,20% que está “totalmente en desacuerdo”, reza el documento fechado el 5 de marzo.

Respecto al principal problema que ha generado esta crisis, las empresas apuntan en su mayoría al impacto en la plantilla (72,60%) y a la caída de la producción (71,70%). La interrupción de canales de distribución (37%) e incluso problemas con los flujos de caja (21,70%) también son citados por las compañías encuestadas.

El documento también evidencia que una de las 'medidas estrella' para combatir la enfermedad pasa por el desarrollo del teletrabajo, opción señalada por el 91,10% de los encuestados. También destaca el peso que las compañías le han dado a la comunicación interna (55,60%) para gestionar la crisis.

Golpe en las cuentas

Sobre el impacto financiero que esto puede tener en las cuentas de este año, el 38,60% de las empresas estima una caída de la facturación superior al 15%, un 18,20% por encima del 10% y un 20,50% cree que la reducción será superior al 5%. Otro 20,50% de los encuestados no cree que sufra ninguna variación y un 2,30% incluso apuesta por una mejora de sus cuentas.

Pese a la pandemia, la mayoría de empresas no planean abandonar la ciudad o reducir su presencia. El 60,90% asegura que su visión sobre Shanghái no ha cambiado frente a un 23,90% que sí admite que su opinión ha empeorado. Solo un 4,30% afirma que su opinión de la ciudad ha empeorado mucho a raíz de la crisis sanitaria.

A la hora de valorar la gestión de las autoridades chinas, el 35,60% cree que es “buena”, un 33,30% precisa que es “muy buena” y un 8,90% dice que “excelente”. No obstante, un 11,10% de los encuestas sugiere que las medidas han sido insuficientes y otro 11,10% se limita a apuntar que han sido muy justas.

El virus 'infecta' a las empresas

Este documento se suma a otro informe publicado a finales de febrero por la Cámara de Comercio de España en Hong Kong en el que pone de relieve que el 92% de sus asociados alerta de un efecto negativo en sus negocios a cuenta del Covid-19.

Un 69% de estas compañías admite una reducción del volumen de negocio, el 41% ha cancelado viajes de trabajo y más de 70% ha pedido a sus empleados que trabajen desde casa. No obstante, los encuestados de este informe coinciden con los del anterior informe: abandonar China no está en sus planes. Seis de cada diez aseguran que esta epidemia no ha cambiado su hoja de ruta en el país asiático.

Este informe se ha elaborado con las opiniones de 167 personas, incluidos miembros de la Cámara española y de otras delegaciones comerciales internacionales en la ciudad asiática. Según el último balance oficial, China registra más de 80.000 infectados por el virus y el número de fallecidos supera los 2.900.