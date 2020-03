Las empresas afectadas por el coronavirus ‘queman’ el teléfono de los abogados a la espera del Gobierno

Si hay un sector que el coronavirus no ha parado, ese es la abogacía. Al menos a los letrados laboralistas. Frente al frenazo en la compraventa de empresas, los teléfonos de los departamentos de derecho laboral de las firmas echan humo desde hace días ante el aluvión de consultas de las empresas y los planes para poner en marcha Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Vozpópuli ha consultado a socios de importantes firmas cuál es la hoja de ruta de las empresas afectadas por el Covid-19. Y no todas han optado por el mismo camino. Mientras que algunos asesores han recomendado a las compañías por aprobar los ajustes este mismo lunes, otros despachos han sugerido esperar a que el Gobierno se pronuncie sobre las medidas económicas antes de aprobar cualquier ajuste.

"Hemos recomendado a las empresas que esperen al plan de choque que el Gobierno va a anunciar este martes antes de tomar medidas", explica a este diario el socio director de una conocida firma nacional, que recuerda que el Ejecutivo estudia importantes medidas como la agilización de los ERTE y la garantía de que la crisis del coronavirus queda explicitada como causa de fuerza mayor, que es uno de los supuestos en los que se puede optar por el ERTE.

No obstante, el abogado recuerda que no todas las empresas que se han visto afectadas por el estado de alarma pueden recurrir al supuesto de fuerza mayor. Por ejemplo, el Gobierno no ha obligado a los bancos o a los hoteles a cerrar sus puertas, pero sí están afectadas porque no tienen clientes. En este caso, los ERTEs deben aprobarse por causas productivas, que tienen unos plazos de gestión más largos que los de fuerza mayor. A este respecto, las empresas también han pedido acortar los tiempos de 15 a 7 días.

El plan de choque llega tarde

Otro socio de un despacho internacional no cree que las medidas anunciadas este martes por el Gobierno cambien sustancialmente la normativa y es partidario de poner en marcha desde ya cualquier cambio. "Desde el pasado viernes hemos recibido llamadas preguntando por los ERTEs", señala.

Este abogado, responsable de su práctica en una firma internacional, también explica que algunas compañías trabajan en dos escenarios de forma paralela por la interpretación del concepto de causa mayor. Por un lado, se presenta un ERTE alegando causa mayor y, al mismo tiempo, otro por causas productivas. Si se admite el de causa mayor por la autoridad laboral, se retira el otro y viceversa.

Sea como fuere, en lo que sí coinciden todos los abogados consultados es en que el Gobierno ha tardado mucho en aprobar el plan de choque por el coronavirus y avanzan que hay peligro de que los expedientes de suspensión (ERTE) se terminen convirtiendo en expedientes de extinción(ERE).

Este lunes, primer día laborable desde la aprobación del estado de alarma, compañías como Burger King, Alsea (dueña de Vips y Foster's Hollywood), Tendam (dueña de Cortefiel), Iberostar o Grupo Auro (el mayor socio de Cabify en España) han anunciado la puesta en marcha de ERTEs.