Las empresas en Cataluña cambian sus agendas por el 21D: "Trabajaré desde casa"

"Teníamos consejo de dirección el viernes, pero nos lo han cambiado al jueves", cuenta el directivo de un gran fondo de inversión extranjero presente en Barcelona. "A mis hijos en el colegio también les han pasado las actividades extraescolares del viernes al jueves", añade.

La celebración mañana día 21 de diciembre del Consejo de Ministros en Barcelona ha trastocado los planes de numerosas empresas presentes en Cataluña.

Ante la posibilidad de que se produzcan disturbios o que haya corte de carreteras o de vías de tren, las compañías están modificando sus agendas y recomendando a sus empleados que trabajen desde casa si viven fuera de Barcelona.

"Muchos proveedores nos han dicho que no darán servicio el viernes por los problemas de transporte que pueda haber", dicen en un restaurante

La mayor preocupación de empresas y trabajadores la generan los actos de boicot que puedan llevar a cabo los Comités de Defensa de la República (CDR). Desde su creación tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre del pasado año, este colectivo ha protagonizado varias jornadas de protestas en las que son habituales el corte de carreteras o sentadas en vías ferroviarias.

"Tenía un acto al mediodía del viernes en Barcelona", comenta un asesor de multinacionales instaladas en la ciudad, "pero tengo que cruzar el peaje de la carretera de Sitges, y ahí suelen ponerse los CDR, así que me llevo el portátil para trabajar desde casa".

Trenes llenos

"La reunión del viernes me la han pasado al jueves", dice un reconocido abogado que vive entre Madrid y Barcelona y que mañana tenía previsto un encuentro con una conocida compañía catalana de servicios. "Menos mal que he podido coger billete de AVE pronto, nunca había visto tan llenos los trenes de Madrid a Barcelona un jueves", señala.

La incidencia desde el punto de vista empresarial se ha visto reflejada en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, donde ha sido especialmente complicado encontrar plazas en clase preferente en los trenes que tienen previsto circular hoy jueves.

"Da la impresión de que la gente se está preparando como cuando hay una huelga de Renfe o del aeropuerto", dice una consultora

También se ha registrado una significativa demanda en los trenes que circularán entre Barcelona y Madrid en la tarde del jueves, una circunstancia que suele ser más propia de los viernes. De hecho, algunos de estos trenes ya estaban completos más de 24 horas antes de su hora de partida, lo que no es habitual que se produzca en más de una franja horaria al mismo tiempo.

"Da la sensación de que la gente se está preparando igual que cuando hay huelga de Renfe o del aeropuerto", dice la directiva de una empresa de consultoría de Barcelona.

"No hay debate político en la calle, pero la gente se está preparando para evitar ir al centro el viernes o adelantar sus viajes de salida", cuenta la consultora. "El miércoles 26 es festivo por San Esteban y este es uno de los puentes festivos más importantes del año en Cataluña, por eso la gente está adelantando sus viajes al jueves o retrasándolos al sábado", dice.

Cancelaciones en restaurantes

"Es injusto e irresponsable que el Govern esté cruzado de brazos ante las amenazas de ahogar Barcelona este viernes", protesta el presidente de Empresaris de Catalunya, Carlos Rivadulla. "La Policía Local también debe asegurar el correcto funcionamiento de la ciudad pese a la protesta de unos pocos, una tranquilidad que no existe", lamenta.

Los hoteles cercanos al aeropuerto de Barcelona-El Prat han registrado más reservas para hoy jueves de lo habitual

Rivadulla indica que existe "angustia" entre los ciudadanos barceloneses. "La gente no sabe si en este 21D podrá viajar, estudiar o trabajar. Es una fecha de gran relevancia de ocio y negocio, y se han tenido que cancelar muchas actividades", afirma.

Un ejemplo de ello lo cuenta Jordi Coloma, dueño del Merendero de la Mari, un restaurante situado en la Plaça de Pau Vila, muy cerca de la plaza donde está ubicado el edificio que acogerá el Consejo de Ministros. "Hemos tenido cancelación de mesas, y muchos proveedores nos han transmitido que no repartirán este viernes por los problemas de comunicación que va a haber en Barcelona", cuenta. "He decidido dormir este jueves en otro domicilio para no tener problemas de acceso al trabajo y conozco gente que ha decidido adelantar su viaje al jueves no tener problemas para salir de Cataluña", apunta.

Tres hoteles con los que ha contactado este diario situados cerca del aeropuerto de El Prat informan que han notado un incremento inusual de reservas para el jueves, en lugar del viernes. "Nadie quiere perder su vuelo", afirman, "mejor prevenir que curar".