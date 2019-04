Las grandes patronales empresariales, fondos de inversión extranjeros y el sector financiero abogan por un pacto entre Pedro Sánchez y Albert Rivera para gobernar España.

También el diario económico más influyente de Europa, el Financial Times, reclamó el lunes un acercamiento entre PSOE y Ciudadanos: "España estaría mejor gobernada si el PSOE y Ciudadanos unieran fuerzas por el bien de la estabilidad nacional", afirmó el periódico británico en un editorial publicado ayer a media tarde.

Las diversas fuentes consultadas por este diario durante el día de ayer -empresarios, patronales, fondos, casas de análisis- coincidieron en asumir las dificultades existentes ahora para que se produzca ese aproximación, dado el distanciamiento rotundo expresado por Rivera hacia Sánchez durante la campaña, y a la petición de parte del electorado del PSOE de que se pacte en todo caso con Unidas Podemos.

La patronal empresarial considera que no se producirá ninguna negociación decisiva hasta pasadas las elecciones autonómicas

Las mismas fuentes incidieron también ayer en que los partidos no realizarán ningún movimiento decisivo hasta después de la jornada electoral del próximo 26 de mayo, cuando se elegirán los eurodiputados españoles, los Ayuntamientos y varios Gobiernos autonómicos.

Santander, ATA, CEOE

El primer gesto significativo del Ibex-35 al respecto del futuro Gobierno lo realizaba este lunes el departamento de análisis de Santander, que afirmaba que un escenario positivo para los mercados sería uno en el que se conformara una coalición entre PSOE y Ciudadanos.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) apuntaba en la misma dirección tras los comicios, incidiendo en la necesidad de que el próximo Gobierno tuviera un carácter moderado.

En declaraciones a Vozpópuli, fuentes oficiales del organismo expresaron ayer la necesidad de que el nuevo Ejecutivo huya de posturas extremas –como las de la izquierda radical- y tome las decisiones adecuadas para garantizar la competitividad de las empresas.

"Sánchez tendría que caerse del caballo y volverse liberal para que negociemos con él", comenta un nuevo diputado de Ciudadanos

El Círculo de Empresarios expresó el lunes su confianza en que el resultado de las elecciones generales contribuya a eliminar la incertidumbre política y permita la formación de un Gobierno sólido y estable "alejado de postulados extremistas" y "comprometido con una política económica realista".

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA, la organización mayoritaria de este colectivo) también ha dado a entender que apoyaría la opción PSOE-Ciudadanos. Lo ha hecho del mismo modo que la CEOE, es decir, sin hacer una referencia explícita, pero dejando entrever que lo que necesita España es un Gobierno que adopte una posición moderada.

Un Gobierno PSOE-Ciudadanos tendría mayor aceptación en los mercados, sostienen en Renta 4

"Nosotros estamos en la misma línea que la CEOE", señaló a Vozpópuli Lorenzo Amor. "Queremos moderación, un Gobierno que esté centrado, que sea capaz de afrontar el rigor presupuestario, el control del déficit, la política europea y las reformas que hay que acometer", añadió el presidente de la asociación.

El sector constructor y de concesiones opta por la prudencia con vistas a la formación del futuro Gobierno y considera que hasta que no se conozcan los resultados de las elecciones municipales y autonómicas no se producirán movimientos determinantes en este sentido.

Una actitud de esperar y ver que también se reproduce en el ámbito energético, desde el que las fuentes consultadas insisten en que, independientemente de la combinación elegida para formar Gobierno, lo más importante es la estabilidad regulatoria, sobre todo con la referencia de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que el anterior Ejecutivo no llegó a tramitar en el Parlamento.

Opinión de los inversores

El sector financiero, nacional e internacional, también se muestra partidario de una alianza PSOE-Ciudadanos, que cree que aportaría más estabilidad y rigor presupuestario al país.

Este pacto "tendría una mejor acogida por los mercados y mantendría una mayor ortodoxia fiscal y presupuestaria, manteniendo los compromisos de reducción del déficit adquiridos con Bruselas", pronostican los analistas del bróker español Renta 4.

La firma advierte que los pactos tardarán en llegar. "Teniendo en cuenta que el próximo 26 de mayo volveremos a las urnas para las elecciones locales, autonómicas y al Parlamento europeo, prevemos un largo proceso de negociación donde los partidos no querrán arriesgarse a que un pacto a nivel nacional pueda penalizarles en las próximas elecciones", advierten.

La agencia Scope Ratings opina que un Gobierno PSOE-Podemos daría lugar a un Gobierno débil y no descarta nuevas elecciones

Economistas extranjeros como Stephanie Kelly, de la gestora de fondos Aberdeen Standard Investments, cree que "más allá de Ciudadanos, las coaliciones se vuelven muy complicadas para el PSOE" y advierte también de que será necesario "bastante tiempo para ver una resolución" dada la celebración de elecciones el mes que viene.

Alvise Lennkh, analista de la agencia de calificación europea Scope Ratings, califica de "estable" un Gobierno con Ciudadanos, mientras que un pacto con Unidas Podemos y partidos separatistas catalanes cree que daría lugar a "un gobierno central débil cuya capacidad para aplicar reformas que aborden las vulnerabilidades económicas subyacentes del país -una deuda pública elevada, retos en el mercado laboral y baja productividad- es limitada".

"Tampoco se puede descartar la repetición de elecciones" si el PSOE no consigue un Ejecutivo estable mediante una de las dos opciones, señala.

La gestora estadounidense Fidelity da por hecho que este acuerdo no se producirá y considera "más que probable la alianza de la izquierda con los independentistas", en palabras de Andrea Iannelli, director de inversiones del área de renta fija.

"No somos sectarios"

"Lo que ha defendido Sánchez durante la campaña y su anterior Gobierno nos sitúa en las antípodas", comentaba ayer un nuevo diputado de Ciudadanos en una conversación telefónica mantenida con este diario, en referencia básicamente al incremento de gasto público y aumento de impuestos que recoge el programa electoral del PSOE.

"Sánchez tendría que caerse del caballo y volverse liberal" para que fuera posible ahora un acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Ciudadanos, indicó. "No se nos puede poner sobre los hombros ahora esa responsabilidad", añadió.

"No hemos hecho electoralismo, no hemos defendido una bajada radical de los impuestos como ha hecho el PP, ni hemos defendido el excesivo gasto público como el PSOE", apuntó. "Ciudadanos ha estado siempre en el centro, no somos sectarios, hemos pactado con el centro izquierda y con el centro derecha", expresó. "El problema es que cuando hemos mirado al centro izquierda, el PSOE que habíamos conocido ya no estaba".