Los empresarios dicen que quieren un Gobierno de coalición, pero sin Podemos

Los empresarios advierten que la "inestabilidad política" y la "falta de reformas estructurales" tendrán "efectos negativos significativos sobre el crecimiento, el paro, la deuda pública y la atracción de inversión extranjera". Y apuestan por un Gobierno de coalición, pero "sin extremistas".

El Círculo de Empresarios, en colaboración de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), ha presentado hoy miércoles La Encuesta de los Círculos 2019, que recoge la opinión de los empresarios españoles sobre sus preocupaciones en torno a la política económica.

El informe ha sido presentado por Miguel Iraburu, presidente del grupo de trabajo de La Encuesta de los Círculos, acompañado por el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta. "Los empresarios están muy preocupados", ha indicado De Zulueta, quien ha explicado que la encuesta se realizó en abril pero que ahora "la economía se ha enfriado".

"El consumo y la exportación no crecen al ritmo de antes", advierten desde el Círculo de Empresarios

Desde el Círculo pensamos que lo ideal "sería una coalición entre PSOE, PP y Ciudadanos", ha dicho De Zulueta, pero "no con extremistas". La repetición de elecciones "no creemos que sea lo mejor pero algunos partidos importantes pueden reconsiderar su postura", ha comentado. "PSOE y Podemos no llega a mayoría absoluta, lo ideal sería una combinación que diera mayoría absoluta".

Iraburu ha destacado que en los últimos meses las perspectivas económicas en la UE se han vuelto negativas y ha llamado la atención especialmente sobre la situación de la economía alemana, al borde de la recesión. "Los indicadores no son muy halagüeños para lo que nos queda de año", ha dicho. "El consumo y la exportación no crecen al ritmo de antes", ha añadido.

En el informe, en el que han participado 400 empresarios, se subraya que aunque España ha superado el nivel de PIB previo a la crisis, la inestabilidad política afectará negativamente a la economía del país. Nueve de cada diez empresarios opinan que la ausencia de reformas estructurales está penalizando la competitividad de la economía española, y ocho de cada diez la de sus empresas.

El 82% de los empresarios consideran que las medidas aprobadas por el Gobierno en funciones vía Real Decreto Ley son "negativas para la competitividad de la economía, la creación de empleo y la inversión extranjera". Un 89% perciben como "especialmente perjudicial" para la competitividad empresarial "el incremento de cotizaciones a la Seguridad Social", y un 56% el aumento del Salario Mínimo Interprofesional.

De cara a la nueva legislatura los empresarios reclaman una reforma fiscal "que promueva la competitividad", la inversión en tecnología y fomentar el emprendimiento. También consideran prioritario a medio plazo un pacto por la Educación, la reforma de las Administraciones Públicas, y la del sistema de Pensiones.

Las propuestas de Sánchez

La pasada semana el organismo criticó la Propuesta abierta para un programa común progresista presentada por el presidente del Gobierno en funciones advirtiendo que esta no contenía "apenas novedades con respecto a propuestas anteriores" y que no tenía en cuenta "ni la situación de la economía española, ni la coyuntura internacional".

"Sorprende enormemente que no haya un diagnóstico de la situación en la que se encuentra nuestra economía", subrayó en un comunicado sobre el documento presentado por Pedro Sánchez.

El Círculo de Empresarios, creado en 1977, se define como "un centro de pensamiento y de debate al servicio de la sociedad española" que tiene como principales objetivos "la promoción del libre mercado y de la libre empresa, el reconocimiento del valor social del empresario como creador de empleo, riqueza y bienestar general y el fomento del espíritu emprendedor". Entre sus socios se encuentran los principales ejecutivos de las mayores compañías españolas.