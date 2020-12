Feminista y rica: así es la empresaria mexicana que ha fichado Ana Botín

Díez Barroso es fundadora y presidenta del Grupo Diarq. Su compañía se dedica a la arquitectura y el diseño, y desarrolla proyectos inmobiliarios en México y Estados Unidos. También está al frente de la Universidad Centro, primera universidad de la Ciudad de México especializada en estudios creativos.

La empresaria cuenta con un perfil muy activo en redes sociales. Sobre todo en Twitter, canal que utiliza de forma activa para alentar el debate sobre la igualdad de género. Muchos de sus tuits tienen como objetivo llamar la atención a cerca de la brecha laboral entre hombres y mujeres.

"Sabías que los hombres aplican a un trabajo cuando cumplen con el 60% de los requerimientos y las mujeres hasta que cumplen casi con el 100%. ¿A que creen que se debe la falta de seguridad en las mujeres y el exceso de confianza en los hombres?", señalaba en un tuit publicado la pasada semana.

En otro de sus mensajes recientes, la empresaria cita un estudio que llegó a una conclusión sorprendente. "Reemplazar el nombre de la mujer en un currículum por el de un hombre puede aumentar su 'dignidad de contratación' en un 60%", escribe en su cuenta de Twitter.

Don’t underestimate #bias One study found that replacing the woman’s name on a resumé with a man’s, can increase her “worthiness of hire” by 60% @DaliaEmpower @w20org @inmujeres @ONUMujeres @maspeb @cceoficialmx @MaElenaMorera

El perfil de la empresaria en Twitter guarda muchas similitudes con las de Ana Botín. La banquera española, que se incorporó a la red social en julio de 2014, ha intensificado en los dos últimos años su actividad. De hecho, el número de seguidores se ha disparado hasta los casi 48.000.

Botín utiliza su perfil no sólo para analizar la actualidad financiera y dar cancha a movimientos del banco. Twitter ha sido para ella un escaparate con el que mejorar su imagen. Al igual que su nueva consejera en el Santander, ha compartido en su perfil contenidos para promover la igualdad de género en las empresas.

The IMF has done exceptional work quantifying the impact of women in the workplace. The conclusion is clear: barriers to women —tax distortions, discrimination, social and cultural factors— are costlier to us all than we thought, the benefits from closing gender gaps are large. https://t.co/ddXXYX8Ddt