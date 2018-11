La solución que permitirá que tu wifi llegue a todos los rincones de casa llega a España

Las llamadas por la mala cobertura Wifi en el hogar -que no una mala conexión de fibra- acaparan entre un 20% y un 50% de las quejas que los clientes de los operadores realizan a sus compañías, según un estudio de la consultora británica Ovum.

Una problemática particularmente preocupante en España. "Los edificios en las ciudades españolas están muy cerca entre sí, esto genera muchas interferencias entre los routers y otros dispositivos, que funcionan con tecnología de radio", explica Bent Erik Skaug, co-fundador y consejero delegado de Domos, compañía noruega que ha desarrollado un algoritmo en la nube con el que puede controlar a distancia la forma en la que se comportan los routers para mejorar la cobertura.

Durante el día su sistema, alojado en la nube, recopila todos los datos de uso del router y por la noche -cuando apenas hay uso de Internet- analiza ese Big Data en la nube y toma decisiones. "Incrementamos la potencia de señal de unos dispositivos, reducimos la de otros, los reiniciamos, recomendamos al operador la instalación de un amplificador de señal... Todas las decisiones se toman en función de los dispositivos del cliente pero también de la forma en la que esos equipos interactúan con otros dispositivos y routers".

La reducción en las llamadas derivadas de una mala cobertura Wifi en el hogar y el ahorro en el envío de routers al cliente son algunas de las ventajas que Domos asegura garantizar a los operadores

La empresa ya trabaja con el primer operador finlandés, DNA, y con las compañías de telecomunicaciones noruegas Nextgentel y Eidsiva, cuarto y quinto operadores del país por número de clientes. Domos acaba de anunciar apertura de oficinas en España y el inicio de conversaciones con los principales operadores para la integración de su solución, en la que lleva invertidos 2,5 millones de euros.

"Muchos operadores optan por cambiar el router de un cliente cuando con una solución de este tipo podrían alargar su vida útil durante mucho tiempo y ahorrar dinero con ello, como reducir la presión de las llamadas en los call center derivadas de mala cobertura wifi en los hogares", explica Bent.

En España ven una oportunidad clara de negocio. "No es sólo el hecho de que la densidad de los edificios haga más complicada la difusión de la señal wifi, sabemos que los operadores españoles son muy proclives a mejorar el servicio al cliente, y por eso apostamos por España como nuevo mercado. En breve, no obstante, abriremos oficinas en otras regiones, como podría ser Ámsterdam (Holanda).

5G, ¿más problemas?

La futura generación de telecomunicaciones pasa por el 5G. Esto supondrá la expansión de Internet de las Cosas (IoT), ya con 31.000 millones de dispositivos conectados según un informe de la firma de análisis IHS Markit. La llegada del 5G multiplicará a partir de 2020 esta cantidad de forma exponencial.

Una situación que no afectará demasiado a la cobertura wifi en los hogares. 5G tampoco sustituirá a esta tecnología dentro del hogar -pese a que hay quien así lo asegura-, tal y como explica Bent. "5G es un sistema de transmisión más sensible que el wifi a los obstáculos sensible a los obstáculos. Por eso wifi es más eficiente para llevar la señal dentro del hogar; es más permeable a los muros y paredes".