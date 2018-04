La empresa Lidl, denunciada por plagiar presuntamente un aparato para hacer horchata casera

Un inventor valenciano ha denunciado a Lidl por un presunto plagio del 'Chufamix', un utensilio de cocina que permite elaborar bebidas vegetales en casa de forma rápida y sencilla, entre ellas horchata.

Un juzgado de València ha admitido a trámite el escrito. Según ha informado la denunciante, Lidl ha lanzado en diversos países europeos el 'Ernesto Veggie Drink Maker', idéntico al 'Chufamix Veggie Drinks Maker', con sus mismas características funcionales, estéticas e, incluso, comerciales como el mismo nombre 'Veggie drinks maker' ('elaborador de bebidas vegetales'), "forzando" a la empresa valenciana para evitar confusiones a cambiar su nombre de 'Chufamix Veggie Drinks Maker' a 'Vegan Milker by Chufamix'. 'Ernesto' y 'Silver Crest' son marcas fabricadas en China relacionadas con productos de cocina propiedad de Lidl, multinacional alemana perteneciente al Grupo Schwarz y segundo grupo de distribución más grande del mundo sólo por detrás de la estadounidense Walmart, han apuntado.

El lanzamiento del presunto plagio de Lidl "está enmarcado dentro de su estrategia de diseñar promociones 'gancho' --a veces, probablemente, incluso por debajo del precio de coste-- con el objetivo de atraer consumidores a sus supermercados". 'Chufamix', han recordado, es un invento valenciano que tiene concedida la patente como Invento por la EPO (European Patent Office), así como por las Oficinas de Patentes China, Estadounidense, o Mexicana, entre otras. 'Vegan Milker by Chufamix' es un utensilio de cocina que permite elaborar bebidas vegetales en casa de forma rápida y sencilla: frutos secos, cereales, o pequeñas semillas se transforman en un minuto en bebidas vegetales de almendras, de soja, de avena, chufa, arroz, etc. En cuatro años este invento 100% fabricado en Valencia --sólo uno de los componentes está fabricado en Francia-- está presente en más de 40 países, comercializado exclusivamente en el mundo vegano, raw food, ecológico, y/o de intolerancias alimentarias a través de blogueras, nutricionistas y tiendas especializadas.

Según ha manifestado Andoni Monforte, inventor del 'Vegan Milker by Chufamix', "están vendiendo su plagio a un precio inferior al que nos cuesta a nosotros fabricarlo en Valencia. No han invertido en ingeniería, ni en prototipos, ni en patentes, y no es difícil imaginar las condiciones de las trabajadoras que lo fabrican en China. Su atrevimiento ha llegado al límite de copiarnos hasta los dibujos del Manual de Instrucciones", ha lamentado.

Cancelaciones y desconcierto

Esta situación ha provocado cancelaciones de pedidos por parte de los distribuidores de 'Vegan Milker by Chufamix' en Francia, Holanda, Bélgica y otros países, además del desconcierto y confusión generada en los consumidores que denominan al presunto plagio en redes sociales como 'el Chufamix de Lidl'.

La bajada de las ventas no sólo ha afectado a Chufamix S.L., propietaria del invento Vegan Milker, sino que también está impactando directamente en otras cinco empresas españolas y una francesa, que son las que fabrican en exclusiva los diferentes componentes del invento. El abogado penalista Miguel Armengot, el mismo que de forma pionera en Europa ha logrado sentar a Facebook ante la justicia española por cerrar de forma abusiva y sin justificación alguna la página de la pequeña empresa Món Orxata, presentó en diciembre del 2018 una querella criminal por un delito contra la propiedad industrial e intelectual contra LIDL E-COMMERCE INTERNATIONAL GMBH (LIDL ALEMANIA), LIDL NEDERLAND GMBH (Lidl Holanda), Owin GBDH & Co (empresa propiedad del grupo LIDL fabricante del plagio en China), LIDL SUPERMERCADOS S.A. UNIPERSONAL (Lidl España), y contra los ocho miembros, todos hombres, del Consejo de del Consejo de Administración de LIDL SUPERMERCADOS S.A. UNIPERSONAL.

La querella, que acaba de ser admitida a trámite por un juez de València, "puede sentar en el banquillo no sólo a Lidl España, sino también a Lidl Alemania y Lidl Holanda, puesto que los querellantes han argumentado con pruebas contrastadas cómo el delito ha sido también cometido en territorio español mediante la venta on-line", han destacado.

Fuentes de ChufaMix S.L. han asegurado sentirse confiadas en que la justicia española y europea preservarán el sistema de patentes europeo, "única barrera que queda frente a las continuas copias chinas, en este caso, paradójicamente auspiciadas por una multinacional alemana".