La irónica porra de los empleados de Telefónica con José María Álvarez-Pallete

Anda estos días circulando un mensaje de WhatsApp entre los empleados de Telefónica. Hemos utilizado la palabra irónico para definirlo, pero el calificativo a emplear quizá deba ser otro. En todo caso, y siendo una broma, no parece de buen gusto. Aunque como tal debe ser siempre permitida, lo cierto es que hay a quien no le hace demasiada gracia. El primero de ellos, su protagonista, José María Álvarez-Pallete.

Un mensaje que se viraliza entre la plantilla tan sólo una semana después de que el máximo ejecutivo del operador hiciese públicos los resultados correspondientes a 2019. Números lastrados por el PSI (Plan de Sustitución Individual o plan de bajas incentivadas) que la compañía lanzó a finales de verano para 2.600 de sus empleados.

Los beneficios se han hundido un 66% y los mercados recibieron la noticia castigando la acción. El titulo pasa por una travesía en el desierto, coqueteando en el entorno de los seis euros y muy cerca de su mínimo histórico, alcanzado en agosto del año pasado cuando cerró sesión en 5,94 euros.

El mal comportamiento en bolsa y el estrechamiento del negocio de Telefónica son el molino que mueve el mensaje que ha motivado este Buscón. En el mismo los empleados hacen cábalas sobre lo que sucede o sucederá con Pallete, y quién será su sustituto al frente de la compañía.

Las apuestas de esta particular porra pasan, entre otras, porque dimita antes o después de la junta y su sillón lo ocupen Ángel Vilá o Fanny McNamara. Sí, han leído bien, Fanny McNamara

Lo mejor es que juzguen ustedes mismos el mensaje. Seguro que encuentran el calificativo que nosotros no encontramos:

AND THE WINNER IS...

Os pasamos las apuestas del día.

Supervivencia de Pallete:1. Dimite después de la Junta: 1,102. Lo matan este mes: 1,203. Ya está muerto, es un doble: 1,50.4. Dimite antes de la Junta: 2,10.5. No dimite: 6,00

Sustituto de Pallete:1. Gilpérez: 1,052. Angel Vilà: 2,503. Fanny Mcnamara: 5,004. Laura Abasolo: Jajajaja.5. Sigue el doble: 9,00