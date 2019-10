Los principales partidos que se presentan a las elecciones el próximo 10 de noviembre dan por hecho que la economía española está en desaceleración, y que dependiendo del resultado electoral, esta se afrontará de una manera u otra.

En el debate organizado por Vozpópuli en la mañana de este miércoles, en Madrid, moderado por Álvaro Nieto, director adjunto del diario, han participado los representantes del área económica de los principales partidos, Pedro Saura (PSOE); Daniel Lacalle (PP); Marcos de Quinto (Ciudadanos); Nacho Álvarez (Unidas Podemos); y Víctor González (Vox).

Todos ellos, lo que no sucedió en el anterior debate celebrado el pasado mes de abril, se han referido a la situación de desaceleración, y han coincidido en afirmar que España se encuentra en un momento crucial, y que la política económica que ejecute el próximo Gobierno permitirá o no que el país eluda una posible recesión.

"El problema, y lo sabe Ciudadanos, es que nadie entiende lo que ha hecho Rivera", ha dicho Saura

Saura ha incidido en la necesidad de lograr un Gobierno fuerte para afrontar la desaceleración; Lacalle y De Quinto han subrayado la importancia de atraer capital, inversiones y aumentar el tamaño de las empresas españolas; González ha apostado por una radical bajada de impuestos; y Álvarez ha abogado por una transición a una economía verde.

El PSOE: España "resiste bien"

El responsable de elaborar el programa económico del PSOE ha afirmado que España "resiste bien" a pesar del menor ritmo de crecimiento económico, y ha requerido, como primera medida "tener un Gobierno sólido". El coste de no tener Gobierno "es muy alto para la necesaria transformación del modelo económico basado en la innovación, transición ecológica, y un estado del bienestar más sólido y eficaz". Saura ha culpado a la derecha de haber "bloqueado esta situación, compiten en la radicalidad y no hay manera de que apoyen al principal partido".

Lacalle ha indicado que los problemas internacionales como el Brexit o la guerra comercial "ya existían anteriormente" y que por ello no se puede culpar al contexto exterior de la situación actual de desaceleración. "El Gobierno ha amenazado a las empresas con la mayor subida a los impuestos del trabajo de la democracia, que ha generado aumento del paro", ha dicho el Secretario de Economía y Competitividad del PP. "El reto no es buscar un chivo expiatorio en el exterior, no hay ningún país que lo haga, hace falta un Gobierno fuerte que lleve a cabo las reformas adecuadas", ha apuntado.

"Ya nadie niega la desaceleración, y Sánchez no ha hecho nada", ha comentado Marcos de Quinto

Marcos de Quinto ha subrayado que ya "nadie niega la desaceleración" y que, en materia económica, "Sánchez no ha hecho nada", pero que si llega a gobernar "con los puntos que pactó con Podemos estaríamos peor". El Secretario de Talento y Capital Humano y responsable económico de Ciudadanos ha llamado la atención sobre los cinco puntos débiles que considera tiene la economía española: "El paro, el nivel de deuda, la economía sumergida, el sistema de pensiones insostenible y el retraso en la digitalización".

Víctor González ha asegurado que la "desaceleración que anunciábamos en abril fue negada por el PSOE, y ahora decimos que si aplicamos los presupuestos del PSOE terminaremos en recesión a finales de 2020". El vicepresidente y responsable del programa económico de Vox ha requerido "una reestructuración del gasto público y de los impuestos, bajar impuestos y el gasto".

Álvarez ha llamado también la atención sobre la desaceleración ya que "entraña riesgos muy importantes, hoy nuestras propuestas económicas son más urgentes que hace cuatro meses". El responsable de la Secretaría Económica de Unidas Podemos ha sostenido que España puede "aprovechar la crisis como una oportunidad, tenemos un problema enorme de productividad, de consumo de combustibles fósicles, en la tasa de desemepleo", lo que puede atajarse "con un programa de inversiones en transición ecológica". "El PSOE sigue sin decidirse, ese es el problema, si quiere un proyecto progresista con Unidas Podemos u otro con Ciudadanos", ha comentado.

González (Vox) ha propuesto bajar impuestos al 90% de los españoles y que el 96% no tenga que hacer la declaración de la renta

"Sánchez podría ser presidente si hubiera querido, pero no ha querido depender de los independentistas, no lo hemos hecho porque está en juego la estabilidad del país", ha asegurado Saura. "Los españoles no entienden que el señor Rivera haya hecho lo que ha hecho, el elefante es así de grande", ha dicho. "El problema, y lo sabe Ciudadanos, es que nadie entiende lo que ha hecho Rivera".

"Lo que no entienden los ciudadanos es que convoque elecciones, una vez que se vio en las elecciones autonómicas bajar a Podemos se decidió ir a elecciones", ha respondido De Quinto. "Dice Saura que no han querido pactar con los extremistas, pero lo han hecho en algunos sitios", ha señalado. "Por favor, hay un 14% de paro, lo importante es que haya inversión y esta no cae del cielo", ha expresado.

"No hay más que ir a la carta enviada por Bruselas", ha advertido Lacalle. "Los presupuestos enviados son cuatro veces más de gasto del permitido; los gastos de este año ya son muy superiores a los de los presupuestos, son datos, hechos; España, con ingresos fiscales récord, no va a cumplir las estimaciones más benignas que tenía el Gobierno de reducción de déficit".

"No hay que demonizar a las grandes empresas, sino atraer más", ha dicho Lacalle

"El elefante es el gasto del Estado", ha afirmado González. "Hay que bajar impuestos, si vemos una desaceleración lo que tenemos que ver es como creamos empleo, no somos capaces de bajar del 14% de paro, ¿por qué no probamos otra cosa como crear un marco extremadamente atractivo para las empresas?" ha preguntado el representante de Vox. González ha propuesto "bajar impuestos al 96% de los españoles, que el 90% no tenga obligación de presentar la declaración de hacienda".

De Quinto y Lacalle han coincidido en llamar la atención sobre el pequeño tamaño de la empresa española. "El empleo sostenible lo crea el sector privado y lo que hay que hacer es ayudar a que eso suceda, tenemos que quitar trabas para que puedan fusionarse las empresas españolas, generar condiciones para que haya inversión", ha defendido el político de Ciudadanos. "El problema fundamental es que las empresas en España son todavía muy pequeñas, incluyendo las que decimos que son grandes", ha advertido Lacalle, "no hay que demonizar a las grandes empresas, sino atraer más".

Saura ha admitido que uno de los "problemas mas importantes es que tenemos unos tipos impositivos altos, pero una recaudación muy por debajo de la media europea". El representante del PSOE ha avanzado que el Gobierno ha encargado una revisión "de todos los beneficios fiscales para ver como podemos corregir este problema que es único en el mundo desarrollado". "Plantear una rebaja fiscal de 16.000 millones como plantea la derecha no se entendería por las autoridades europeas", ha añadido.

El Pacto de Toledo solo ha servido para que sus miembros cobren 1.400 euros al mes, ha afirmado el representante de Vox

"Hemos planteado una bajada de impuestos para pymes, pero también hay que revisar las bases imponibles negativas que emplean las grandes empresas del Ibex, usado de forma indefinida", ha indicado Álvarez. "Tampoco podemos pensar que el único factor de competitividad de un país es la fiscalidad", ha advertido el representante de Unidas Podemos.

Las pensiones, en campaña

"Me parece vergonzoso la forma en la que el PSOE ha introducido en campaña el tema de las pensiones, es muy serio como para hacer populismo como ha hecho, y sabiendo que ningún partido de forma individual puede hacer nada", ha dicho Marcos de Quinto. "Hay que trabajar con luces largas, tenemos una de las mayores esperanzas de vida y una natalidad muy baja, hay que hacer ya política que fomente la natalidad, queremos hacer de España un país que sea el mejor para tener hijos", ha expuesto.

"Es fundamental garantizar lo que dice la Constitución, el PP rompió con el Pacto de Toledo en 2013, articular ese consenso está costando mucho", ha lamentado Nacho Álvarez. "Dos tercios de los pensionistas están por debajo de los 950 euros, este es otro reto", ha apuntado el representante de Unidas Podemos.

"Para nosotros el sistema público de pensiones es un pilar fundamental del estado del bienestar, es sostenible, no es discutible su viabilidad", ha asegurado Saura. "Tenemos que volver al Pacto de Toledo para que los ingresos y los gastos coincidan; hablar de pensiones en campaña no es populismo", ha incidido el político del PSOE.

"El sistema de pensiones está que-bra-do", ha afirmado González. "Debemos hacer una transición hacia un sistema mixto, voluntario, y ahí debería haber un pacto de estado; creo que el Pacto de Toledo no ha servido para nada, solo ha servido para que sus miembros cobren 1.400 euros de media mensuales", ha dicho.

Lacalle ha explicado que un sistema de reparto "es un sistema de solidaridad intergeneracional, no puede solucionarse por magia; tenemos un reto demográfico, vivimos mucho y las familias tienen menos hijos y esto no es solo por un tema económico, sucede en cualquier país avanzado del mundo".

"España va a salir adelante porque tenemos la mejor sociedad del mundo", ha dicho Jesús Cacho

Jesús Cacho, director y fundador de Vozpópuli, ha puesto punto final al debate destacando el nivel y el interés suscitado en el mismo. "No creo que haya un debate más interesante como este al que hemos acudido hoy", ha dicho.

"Somos un gran barco varado en el Atlántico frente a un gran temporal, que viene de cuestiones internas como Cataluña, donde ha desaparecido el Estado y la democracia, y del exterior, como el Brexit", ha comentado. "Tenemos un gran reto por delante; mi padre crió a ocho hijos, los sacó adelante, en mi casa no había un duro para cosas extraordinarias, pero sobre la base de la austeridad sacó adelante una familia feliz", ha recordado.

"Echo de menos en esta España de hoy la falta de ilusión de un proyecto colectivo, este país necesita construir una proyecto colectivo para los próximos 50 años, que país queremos dejar a nuestros nietos", ha sugerido, y ha terminado dando por hecho que, "a pesar de esa tormenta interna y externa", España "va a salir adelante, porque tenemos la mejor sociedad del mundo, un país al que le gusta pensar y vivir, pero nuestra clase política tiene que acompañar".